Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Moov Activewear a été fondée en 2017 par deux sœurs, Geneviève et Stéphanie Tremblay, et se spécialise dans les vêtements pour le sport et l’entraînement fabriqués au Québec avec un grand souci de performance, mais aussi d’écoresponsabilité, notamment grâce à une chaîne de production réfléchie qui réutilise les tissus et retailles et limite les gaz à effet de serre, avec des équipes de conception, production et vente situées dans un rayon de 30 km.

Leurs leggings, très seyants et confortables, sont parmi nos modèles favoris de tous les temps et restent en très bon état, même après quelques années d’utilisation. Voilà que l’entreprise innove en lançant le premier legging dit biodégradable au Canada afin de poursuivre son combat contre les microplastiques rejetés dans l’environnement, un sujet qui tient particulièrement à cœur aux fondatrices, puisque Geneviève est aussi océanographe de métier. La matière utilisée, le Bio-Moovflex, est exclusive à l’entreprise et composée à 80 % de nylon biodégradable, obtenu grâce à une nouvelle génération de fils durables, où la fibre synthétique du nylon est modifiée pour devenir biodégradable, grâce à un procédé chimique complexe, mais non dommageable pour l’environnement — les fils sont certifiés OEKO-TEX (donc sans danger pour la santé ou la peau).

Résultat : le legging, biodégradable à 80 %, ne libère aucune microparticule de plastique lors du lavage, un des problèmes actuellement observés avec les fibres synthétiques ou recyclées, puisque celles-ci peuvent se retrouver dans les océans et les organismes vivants. Selon l’entreprise, son legging se décomposerait en quatre ans dans un site d’enfouissement, contrairement à 400 ans pour la plupart des fibres synthétiques. Comme les autres modèles de legging de l’entreprise, ces derniers offrent une taille haute confortable et gainante, aucune couture au niveau de l’entrejambe, une grande respirabilité et une large éventail de modèle allant de XS à 3 X. À celles qui ont déjà un legging Moov Activewear, nous conseillons de prendre une taille de plus que leur taille habituelle, car les modèles biodégradables sont faits plus petits que les autres modèles de l’entreprise.

Prix : 115 $, offerts en ligne et dans les points de vente.

