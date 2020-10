Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Silvia Galipeau

La Presse

Isabelle Audet

La Presse

La quête du déodorant naturel idéal

Notre recherche pour un déodorant à base d’ingrédients naturels mais efficace se poursuit. Et le petit dernier à s’être retrouvé dans notre panier de produits à tester a su relever le défi avec brio. Ce n’est pas d’hier que l’entreprise montréalaise Cocooning Love, spécialisée en beauté verte et écoresponsable, propose des déodorants naturels, mais elle a développé récemment de nouveaux emballages qui rendent son application plus pratique (une simple pression du pouce suffit pour faire sortir le bâton de déodorant) en plus d’être écologiques, puisqu’ils sont faits de carton recyclé. En plus d’être 100 % naturelles et véganes, les formulations, à base d’ingrédients comme l’huile de noix de coco, le bicarbonate de soude, la fécule de maïs et la cire de candelilla, se déclinent en quatre fragrances toutes plus invitantes les unes que les autres comme bergamote & verveine, pamplemousse rose & lavande ou encore noix de coco & vanille, pour les peaux sensibles (sans bicarbonate de soude).

Prix : 14,50 $ chacun, offerts en ligne et dans les points de vente

> Consultez le site de Cocooning Love

Rituel beauté au thé

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE TEAOLOGY Le gel nettoyant pour le visage de Teaology plaira autant aux ados qu’à leurs parents.

Si vous cherchiez un nouveau nettoyant pour votre visage, ne cherchez plus. Voici un nouveau produit tout naturel qui plaira tant aux ados qu’à leurs parents. Sans contredit. Teaology, une marque italienne de soins à base d’infusion de thé (bio), comme son nom l’indique, propose parmi sa gamme de produits un savon sans savon pour le visage, gel nettoyant infusé au thé matcha, à base de perles de charbon, légèrement exfoliant. C’est frais et légèrement désincrustant à la fois, délicieusement apaisant, moussant et nullement desséchant, le gingembre, l’extrait d’açai et le thé vert agissant au contraire comme hydratants. À utiliser matin et soir. À noter, pour un nettoyage encore plus en profondeur, laisser agir quelques minutes avant de rincer.

Prix : 26 $ pour 150 ml, en vente chez Pharmaprix ou en ligne

> Consultez le site de Teaology

Maquillage pimpant

PHOTO FOURNIE PAR DR HAUSCHKA La nouvelle poudre compacte correctrice de la marque Dr Hauschka donne de l’éclat à notre teint.

Gros coup de cœur pour les nouveautés maquillage du côté de la marque Dr Hauschka, pionnière en matière de produits naturels, faut-il le rappeler. On ne se passe plus de la poudre compacte correctrice « vivifiante », parfaite en ces temps de confinement, alors que l’on met tous et toutes trop peu souvent le nez dehors : ses couleurs, sous la forme d’une mosaïque, viennent juste ce qu’il faut en aide à nos teints verdâtres du moment, le violet réduisant la pâleur, le rose ajoutant un brin d’éclat, le beige et le brun harmonisant le tout, pour un résultat naturel et effectivement vivifié, tel que promis. Un produit de luxe, qui ne vous décevra pas.

Prix : 65 $, en vente dans les magasins de produits naturels ou en ligne

> Consultez le site du Dr Hauschka

Nécessaire coup d’éclat

PHOTO FOURNIE PAR PRAVI Le masque gel éclat de Pravi, pour la peau malmenée par le climat et le port du masque

L’utilisation répétée du couvre-visage et les nombreuses rencontres devant la (peu flatteuse) caméra de l’ordinateur nous ont convaincue : notre peau a besoin d’un coup d’éclat. Le masque gel éclat de l’entreprise québécoise Pravi, fait de produits d’origine végétale, nous a sans aucun doute donné meilleure mine. Nous avons testé ce masque en le combinant à l’exfoliant aux enzymes de papaye et à la roche volcanique de Pravi. Si, à l’application, le produit semble un peu liquide, il se fige rapidement sur la peau. Vingt minutes et un doux rinçage plus tard, ce masque laisse la peau douce, détendue et franchement radieuse. Et ce, tant chez une peau adulte plutôt sèche que celle, mixte, d’un adolescent qui porte un couvre-visage pendant de longues heures. Le parfum citronné de ce masque a mis un peu de soleil dans notre routine du soir, mais il demeure assez prononcé. Cela dit, on aime l’approche naturelle de Pravi et l’efficacité de ces produits naturels et véganes, sans compromis.

Prix : 46 $ le format de 60 ml (l’exfoliant pour le visage se détaille 26 $ pour 100 ml)

> Consultez le site de Pravi