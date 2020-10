Olivia Lévy

La Presse

En vedette : Fashion Preview en mode numérique

Fashion Preview, le rendez-vous de la mode et des créateurs de Montréal depuis 2014, tiendra sa première édition entièrement numérique les 14 et 15 octobre, dès 18 h. sur son site web ainsi que sur les réseaux sociaux.

Les créateurs Helmer, NICO, Lucas Stowe, Pierre-Olivier Allard, Partoem, KQK, Nina Janvier et bien d’autres participeront à cet évènement, tout comme l’école de mode du cégep Marie-Victorin. Des capsules sur les tendances mode seront présentées et des webinaires seront organisés par le Comité Mode & Affaires de HEC Montréal avec pour thème « La mode en temps de COVID-19, comment s’adapter aux changements ».

« La situation actuelle ne permet pas d’organiser des défilés de mode, mais cette édition numérique nous fera découvrir autrement les créateurs, en ayant un accès privilégié. Sous forme de vidéos, les designers partagent des moments plus intimistes dans leur atelier, dans leur univers, on les voit en plein processus de création », confie Emanuela Lolli, présidente et fondatrice de Fashion Preview, en entrevue avec La Presse.

« Plus que jamais, il est essentiel de soutenir la mode locale, d’encourager nos créateurs, artisans montréalais, ainsi que la relève. Ils sont tous pleins de talent et, disons-le, ce n’est pas facile de créer dans les conditions actuelles, ils ont beaucoup de mérite », souligne-t-elle.

http://www.fashion-preview.ca/fp2020

Actualités : Kanuk célèbre son 50e anniversaire

PHOTO FOURNIE PAR KANUK Le style des manteaux de la collection Héritage de Kanuk rappelle l’histoire de la marque.

Kanuk, marque montréalaise de vêtements extérieurs, célèbre son 50e anniversaire et lance la collection Héritage, une série de quatre manteaux, pour hommes et femmes, dont le style vintage rappelle l’histoire de la marque. On retrouve ainsi ce qui a fait le succès de Kanuk : le célèbre hibou qui figure sur le col montant des parkas, les coupes amples et confortables, les multiples poches très pratiques et les matériaux aux grandes propriétés thermiques, qui résistent à nos conditions hivernales les plus extrêmes. Les manteaux sont fabriqués au Québec et sont garantis à vie. Alors, prêts pour affronter l’hiver ?

www.kanuk.com

Nouveautés : de joyeux t-shirts signés Marlone

PHOTO FOURNIE PAR MARLONE T-shirt Forêt lac & chalet, Marlone, 45 $

T-shirt Les mots bleus, Marlone, 45 $ 1 /2



Les créatrices Céline Leboissetier et Mélody Magot de la marque Marlone lancent deux nouveaux t-shirts blancs sur le thème de la balade. « Forêt lac & chalet », pour les amoureux des escapades dans la nature, et « Les mots bleus », inspiré de la chanson de Christophe, pour les romantiques qui aiment la musique. Marlone est une marque montréalaise fondée en 2016 qui propose des produits de papeterie et de mode à l’univers graphique toujours joyeux et coloré. Ces deux t-shirts aux couleurs chaudes de l’automne en sont la preuve ! Les t-shirts, 100 % coton, sont vendus au prix de 45 $.

https://www.marlone.ca

Bonne cause : des mitaines pour aider les femmes en difficulté

PHOTO FOURNIE PAR SIMONS Des mitaines tricotées par les femmes et bénévoles du refuge Chez Doris seront en vente à La Fabrique 1840, l’espace virtuel de la Maison Simons consacré aux artisans et designers canadiens.

Dès le 15 octobre, des mitaines tricotées par les femmes et bénévoles du refuge Chez Doris seront en vente à La Fabrique 1840, l’espace virtuel de la Maison Simons consacré aux artisans et designers canadiens. Fondé en 1977, Chez Doris est un organisme de bienfaisance qui vient en aide aux femmes en difficulté. Le refuge propose du répit, des repas, des vêtements et des activités pour les femmes en situation de vulnérabilité. Ce projet est l’une des activités les plus populaires de l’organisme : il s’agit de tricoter des mitaines très colorées à partir de laines recyclées. Tous les fonds récoltés par la vente de ses jolies mitaines serviront à soutenir la mission de l’organisme Chez Doris.

https://www.simons.ca/fr/fabrique-1840--8737

www.chezdoris.org