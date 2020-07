Six ans. C’est le temps qu’il aura fallu pour achever la restauration, la rénovation et l’expansion de l’immeuble patrimonial qui abritait autrefois Ogilvy, ouvert en 1912, et qui est désormais le magasin-phare de Holt Renfrew au Canada. Visite guidée.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

L’héritage conservé, mais modernisé

Le nouveau magasin-phare fait 23 226 mètres carrés, ce qui en fait le plus grand Holt Renfrew du monde. Ouvert peu avant le début de la pandémie, l’endroit a rouvert ses portes au début juin. De nombreux designers et architectes ont collaboré au projet : le décor intérieur a été conçu par Jeffrey Hutchison & Associates en collaboration avec le cabinet d’architecture montréalais Lemay, alors que la façade, agrandie, a été l’affaire du cabinet d’architecture et de design Gensler. Un effort a été fait pour conserver des éléments patrimoniaux qui faisaient partie de l’héritage du magasin Ogilvy comme les portes tournantes, les colonnes octogonales, l’escalier en colimaçon, les ascenseurs, explique Marc-André Gagné, directeur marketing et relations publiques pour Holt Renfrew Ogilvy. « À l’extérieur du bâtiment, la pierre a été retravaillée, les fenêtres ont été changées, les moulures, mais tout a été conservé dans son état original », ajoute-t-il. Aux six étages qu’occupe le bâtiment, un effort a été fait dans le design afin de maximiser la lumière naturellement présente dans ce grand édifice vitré. « Quand on regarde au loin, les murs ou présentoirs ne vont jamais au-delà du champ de vision. On a gardé à tous les étages un effet de profondeur et d’ouverture », ajoute M. Gagné.

Nouveauté : Espace Holt

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Louis-Nicholas Coupal, copropriétaire d’Artgang Montréal, pose dans le nouvel Espace Holt.

À l’entrée, un nouvel espace accueille la clientèle : l’Espace Holt. « On est le premier Holt Renfrew au Canada à avoir ce concept-là. On voulait un lieu pour présenter des designers et créateurs montréalais ou québécois, ou tout autre partenariat avec des marques en boutique », détaille M. Gagné. On pourra donc dénicher dans cet espace éphémère et incubateur différentes collections capsules et des produits en série limitée. Pour marquer le coup, Holt Renfrew a collaboré avec l’entreprise montréalaise de streetwear Artgang Montréal, qui s’est fait connaître avec sa marque transgressive Fake – A brand you can trust, en 2011. Le nouvel espace de type boutique éphémère (pop-up) a été dévoilé mercredi, et y sera jusqu’au 9 août. « Ce sont eux qui nous ont approchés, avec une intention avouée d’avoir des collaborateurs locaux », raconte Louis-Nicholas Coupal, cofondateur et copropriétaire d’Artgang Montréal. « On est entourés des 1 % de ce monde », rigole-t-il. Ce dernier a été très impressionné par le professionnalisme de l’équipe de Holt Renfrew, qui lui a demandé de produire une collection capsule d’une dizaine de morceaux, en plus de proposer sur place quelques t-shirts et autres articles tirés de la collection régulière. « On a voulu s’imprégner de l’histoire du lieu en intégrant le design de la façade. Être ici, nous les jeunes, et faire affaire avec une entreprise centenaire, on trouvait ça écœurant. »

Une grande offre internationale de luxe en mode et beauté

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Au deuxième étage, on trouve un grand assortiment de chaussures signées Gucci, fort prisées par les temps qui courent.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La boutique Comme des garçons pour femmes, au troisième étage, accroche l’œil avec son design ludique.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le deuxième étage accueille également toute une section réservée à la joaillerie.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Vue sur le deuxième étage, avec l’escalier en colimaçon, un détail architectural qui a été conservé dans le nouveau magasin.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE À l’étage consacré à la mode masculine se trouvent des salons de « shopping » personnalisé, dont le design est signé par le Montréalais Martin Brûlé-Brossard.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le sous-sol est réservé à la beauté, avec les plus grandes marques internationales et de luxe. 1 /6











La clientèle peut y découvrir 99 boutiques des plus grandes marques de mode et de beauté du monde. Parmi elles, 11 sont situées à l’étage principal, très chic, avec les boutiques des plus grands noms du luxe, dont Chanel (la plus grande du Canada), Gucci, Dior, Louis Vuitton, Fendi et Saint Laurent Paris. Au sous-sol se trouve l’espace beauté avec toutes les plus grandes marques internationales. Les deuxième et troisième étages sont consacrés à la mode féminine. Au deuxième, l’espace chaussures est « le plus grand salon de chaussures pour dames au Canada chez Holt Renfrew » selon Marc-André Gagné, avec des marques comme Christian Louboutin, Gucci, Prada et Balenciaga. On y trouve aussi les sections bijoux et maroquinerie, dont une association avec la marque Gucci pour les bijoux, et un espace de consultation privé pour la joaillerie. Au centre, une sélection de collections modernes pour femmes. « On veut que le deuxième étage soit une destination en soi, une femme d’affaires peut s’y procurer des articles plus classiques pour le travail et la vie de tous les jours. »

Au troisième, la mode contemporaine pour femmes est à l’honneur (Acne Studio, See by Chloé, Kenzo), avec les espaces boutiques de designers tels Comme des garçons, Prada, Miu Miu, Givenchy, Balmain et Valentino. Le troisième étage accueille aussi le Projet H, une initiative propulsée par l’entreprise où on trouve une sélection de produits en édition limitée, associés à des causes sociales ou environnementales, créés en partenariat avec différents organismes. Finalement, le quatrième étage est réservé à la mode masculine, des vêtements en passant par les chaussures, les accessoires et les produits de beauté pour lui, en plus d’espaces privés pour le magasinage personnalisé.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’un des cinq salons de magasinage personnalisé, au cinquième étage.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’Appartement compte plusieurs pièces, pour accueillir clientèle, marques ou divers évènements.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE La magnifique salle Tudor a eu droit à un « coup de jeunesse ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le nouveau Café Holt, au deuxième étage, est actuellement ouvert pour le lunch. 1 /4







Magasinage personnalisé et autres services

Le cinquième étage, quant à lui, s’ouvre sur un espace multifonctionnel où des panneaux amovibles permettent de créer des environnements sur mesure pour divers évènements éphémères ou collaborations. On y trouve aussi cinq salons consacrés au « shopping » personnalisé pour femmes, pour un magasinage ciblé en compagnie des conseillers de l’entreprise, ainsi que L’Appartement, un espace chic comprenant plusieurs pièces, à la même vocation. « Cet endroit peut être utilisé autant comme espace de consultation ou présentation éphémère de produits par différentes marques », ajoute M. Gagné. La magnifique salle Tudor, entièrement restaurée et à laquelle on a donné un « petit coup de jeunesse » en la repeignant en blanc, se trouve aussi à cet étage, pour d’éventuelles réceptions ou des évènements, avec un mobilier fait sur mesure. Le service traiteur du Café Holt, situé, lui, au deuxième étage, est également offert dans ces espaces.

