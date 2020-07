Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Beauté sur mesure

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Établie à Québec, l’entreprise Omy Laboratoires propose des produits personnalisés et des formulations presque entièrement naturelles.

La personnalisation est une tendance forte dans le milieu de la beauté depuis quelques années, alors que les entreprises qui offrent de créer des petits pots sur mesure se multiplient sur le marché. On aime beaucoup la démarche d’Omy Laboratoires, une entreprise de Québec et dont les laboratoires sont situés à l’Université Laval, cofondée par Rachelle Séguin, chimiste cosméceutique, et Andrea Gomez, cosméticienne. Grâce à SkinIA, un logiciel d’intelligence artificielle, on peut répondre à un court formulaire, et envoyer une photo de son visage, qui sera analysé avec une technologie d’analyse cutanée 3D, pour ainsi se faire suggérer des produits adaptés à sa peau, ses besoins et ses goûts. On a beaucoup apprécié le sérum et la crème (à la pompe ingénieuse), aux formulations simples mais efficaces contenant des ingrédients à 95 % naturels, sans silicone, sulftate ou parabène. Et ce, dans des emballages minimalistes afin de réduire les déchets. Omy propose aussi des gammes de produits pour le visage, le corps et du maquillage suivant les mêmes préceptes. Produits offerts en ligne.

Pour les maux de bébé

PHOTO FOURNIE PAR LÉO ET LILI La nouvelle gamme de produits naturels québécois pour bébés Léo et Lili a été lancée par l’herboriste Léo Désilets.

Léo et Lili, c’est le nom d’une nouvelle gamme de produits naturels pour les bébés conçue et fabriquée ici par l’herboriste Léo Désilets. On retrouve cinq produits (tous végétaliens, sans OGM et sans gluten). Des gouttes pour apaiser les coliques. Un gel pour calmer la douleur causée par la poussée des dents. Un sirop à la guimauve. Les deux produits que nous avons testés et approuvés sont plutôt le baume composé à 50 % de beurre de cacao et le nettoyant de cire d’oreille. Le premier a une belle texture riche et hydratante, mais c’est le moment où on l’appose sur la peau de son enfant qui lui apporte surtout du réconfort. Le produit le plus pratique au quotidien est sans contredit l’huile (d’olive de grade PSP) pour les oreilles. C’est extrêmement efficace pour déloger le cérumen tenace délicatement et rapidement, sans causer le moindre inconfort à nos petits. Prix : de 9,99 $ à 19,99 $. Produits offerts en ligne.

Fabuleuse huile de chanvre

PHOTO TIRÉE DU WEB Depuis 15 ans, Chanv fait la promotion des vertus de l’huile de chanvre avec ses produits pour le corps.

Les produits pour la peau à base d’huile de chanvre, dont les bienfaits hydratants et anti-inflammatoires suscitent de plus en plus l’intérêt, sont très tendance ces jours-ci dans l’industrie. À preuve : le nombre grandissant de marques vantant cette huile, très riche en oméga-3 et oméga-6, dans sa liste d’ingrédients. Chanv, un nom québécois, en fait la promotion depuis plus de 15 ans maintenant. La gamme de produits, tous fabriqués ici, à la main, avec des ingrédients naturels en grande partie végétaliens, se démarque par son potentiel hydratant (notamment la crème pour les mains, un poil trop grasse à notre goût), et un doux parfum légèrement mentholé, rafraîchissant à souhait. Mention spéciale au déodorant (sans aluminium), à base d’huiles essentielles de citronnelle et de romarin, qui laisse une agréable sensation de fraîcheur. On en remet avec plaisir et sans modération en ces temps de canicule ! Parmi nos autres produits chouchous (à tester absolument, en temps et lieu !), notons une crème musculaire (à base d’arnica) aux propriétés anti-inflammatoires. Prix : 74 $ pour le coffret pour le corps comprenant crème musculaire, déodorant et savon corps et visage. Offert en ligne.

Le nec plus ultra de la protection solaire

PHOTO FOURNIE PAR ESTHEDERM Ce soin solaire illuminateur fera la joie des peaux sensibles.

On en convient d’emblée : ce soin solaire pour le visage par Esthederm est cher. Si, pour vous, n’importe quelle protection fait l’affaire, passez votre tour. Mais si votre peau est ultrasensible au soleil, et réagit souvent aux fragrances et produits chimiques contenus dans la plupart des crèmes solaires commerciales, ce soin solaire pourrait vous épargner bien des maux de tête… et de peau. Testé sur une peau extrêmement réactive, sensible et sujette à l’eczéma, ce soin pour le visage au FPS de 50 a fait ses preuves. Esthederm le présente comme un soin « illuminateur » qui combat les taches brunes et égalise le teint, mais nous l’avons d’abord aimé pour sa formule (contenant notamment de l’eau cellulaire, ingrédient phare de l’entreprise), douce pour les peaux sensibles et réactives, et sa protection sans faille contre les rayons UV. Un bon plan pour un été sans souci. Prix : 59 $ (aussi offert en version teintée claire ou médium). Offert en ligne et dans les centres esthétiques partenaires.

