Nil Apparel, une entreprise montréalaise qui mise sur la création de vêtements basiques indémodables, a collaboré avec l’illustratrice Cath Laporte pour le lancement du projet Canvas, des séries exclusives de chandails conçus en collaboration avec des artistes montréalais.

Valérie Simard

La Presse

Pour cette première série, deux dessins de Cath Laporte ont été imprimés au dos de chandails, soit In You I See Me, une invitation à s’unir aux autres pour faire émerger une vision nouvelle, et You Shine, un appel à briller et à se transformer, même si on n’agit pas toujours de la plus belle des façons.

PHOTO FOURNIE PAR NIL APPAREL Chandail « You Shine », Nil Apparel x Cath Laporte, 60 $. Offert en prévente

Ces chandails unisexes, faits en coton biologique, sont en prévente jusqu’au 30 juin, au coût de 60 $.

