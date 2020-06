Claudette Floyd et Rush Couture : plus que des robes

Depuis 14 ans, Claudette Floyd habille futures mariées, diplômées et femmes de tous horizons pour des bals ou des soirées chic avec ses magnifiques robes signées Rush Couture.

Iris Gagnon-Paradis

La Presse

Couleurs éclatantes, transparence, délicates dentelles, douce soie sont les leitmotivs de sa plus récente collection, qu’elle décline en robes longues, oui, mais aussi en morceaux prêt-à-porter, par l’intermédiaire de sa ligne Claudette by Claudette Floyd, lancée il y a quelques années afin de diversifier son offre.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE En affaires depuis plus de 14 ans, Claudette Floyd s’est fait un nom avec ses robes de soirée et de cocktail.

« J’ai toujours voulu créer une marque de “lifestyle”, même si je me suis beaucoup fait connaître avec mes robes de soirée. La vie m’a menée dans cette voie, et j’ai l’intention de continuer, mais je veux que les gens sachent que Rush, ce n’est pas que pour les évènements ! On a aussi des essentiels comme des vestes, des pantalons, des blouses… », explique la designer née en Jamaïque qui vit à Montréal depuis de nombreuses années.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La vitrine de la nouvelle boutique Rush Couture, avenue Laurier Ouest

C’est d’ailleurs pour se faire connaître autrement qu’elle a décidé de déménager sa boutique, sise pendant des années sur le boulevard Saint-Laurent, vers l’avenue Laurier Ouest dans Outremont. Voilà une année qu’elle y a pris ses aises et accueille sa clientèle.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE La boutique, épurée, permet de mettre en valeur les créations colorées de Claudette Floyd.

Évidemment, avec la crise de la COVID-19, elle a dû cesser temporairement ses activités, qui reprennent lentement ces jours-ci. « Le printemps, c’est notre plus grosse saison avec les bals, les évènements, les lancements, les mariages... On a perdu tout ça. C’est un très gros défi, en ce moment, de survivre, pour moi, mais aussi pour l’industrie de la mode en général », remarque-t-elle, ajoutant que ses activités ont été réduites de 90 %.

PHOTO FOURNIE PAR RUSH COUTURE Les nouveautés de la saison mettent de l’avant couleurs éclatantes, jeux de transparence, délicate dentelle et douce soie.

Avec le déconfinement graduel et l’ouverture de sa boutique (pour le moment, sur rendez-vous), elle espère voir le trafic augmenter dans la rue commerciale et accueillir de nouveau des clients dans sa jolie boutique toute blanche et épurée, qui laisse briller ses créations. Elle a aussi lancé depuis peu une boutique en ligne, afin de permettre à sa clientèle de découvrir ses nouveautés et de magasiner en ligne.

PHOTO FOURNIE PAR RUSH COUTURE Une des créations de la saison chez Rush Couture, un ensemble deux pièces composé d’une chemise transparente en soie (290 $) et d’une jupe étagée incorporant du tulle (850 $).

1090, avenue Laurier Ouest

