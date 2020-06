Des masques d’ici : une variété de choix

Alors que le port de masques artisanaux est désormais fortement suggéré, plusieurs marques de mode locale ont trouvé une nouvelle vocation et se sont mises à leurs machines à coudre afin d’offrir des masques de protection réutilisables pour augmenter votre protection (et celles des autres !) lors de vos sorties. Voici un aperçu de l’offre assez variée pour dénicher un masque local à son goût. À noter qu’il s’agit de masques non médicaux et que, dû à la forte demande, il peut y avoir des délais avant de recevoir votre masque. En cas de doute, communiquez avec la compagnie.