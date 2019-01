Éclipse de super Lune en fin de semaine

Associated Press Cap Canaveral

Il s'agira de la seule éclipse lunaire cette année et l'an prochain.

L'éclipse sera visible en Amérique du Nord et du Sud, au Groenland, en Islande, en Irlande, au Royaume-Uni, en Norvège, en Suède, au Portugal, et depuis les côtes de la France et de l'Espagne.

Le spectacle commencera dimanche à 22h34, heure de Montréal, et l'éclipse complète, à compter de 23h41, durera 62 minutes.

La Lune prendra une teinte rougeâtre quand la lumière du Soleil sera éparpillée par l'atmosphère terrestre. Au même moment, la Lune sera légèrement plus proche de la Terre et paraîtra donc plus grosse.

La prochaine éclipse lunaire aura lieu en mai 2021, mais il y aura trois autres super Lunes cette année.

La Lune s'approchera dimanche à 357 300 kilomètres de la Terre. La super Lune de février sera un peu plus rapprochée et celle de mars un peu plus loin.