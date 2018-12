L'Inde enverra une mission de trois astronautes dans l'espace d'ici à 2022

Agence France-Presse New Delhi

Le conseil des ministres a approuvé un budget de 1,4 milliard de dollars US pour la mise au point et la réalisation du programme Gaganyaan (« véhicule du ciel » en hindi), selon un communiqué officiel.

Cette décision fait suite à un discours en août du premier ministre indien Narendra Modi, qui avait annoncé que son pays enverrait en 2022 ou avant si possible dans l'espace « un homme ou une femme ». L'Inde deviendrait ainsi le 4e pays à le faire après la Russie, les États-Unis et la Chine.

Le programme utilisera le lanceur de fabrication indienne GSLV - MkIII : deux vols non-habités seront organisés à titre de tests puis un vol habité se déroulera en orbite terrestre basse sur une durée allant d'« une période orbitale à un maximum de sept jours ».

Sans donner une date précise pour cette mission, le gouvernement a fait savoir qu'elle aurait lieu « dans les 40 mois » suivant le conseil des ministres de vendredi.

Selon le gouvernement, ces vols spatiaux stimuleront l'économie, créeront des emplois et permettront de faire des progrès dans les domaines de la médecine, de l'agriculture et de la lutte contre la pollution.

L'envoi avec succès d'astronautes dans l'espace permettrait aussi à l'Inde de devenir un « partenaire dans les futures initiatives d'exploration de l'espace avec des bénéfices à long terme au niveau national », selon le communiqué du gouvernement.

Inauguré dans les années 1960, le programme spatial indien se distingue à la fois par son ambition et sa sobriété budgétaire, opérant avec des coûts bien inférieurs à ceux des autres programmes spatiaux.

L'agence spatiale indienne ISRO a attiré l'attention du monde entier en plaçant une sonde en orbite autour de Mars en 2014 pour un budget d'à peine 73 millions US, contre 671 millionsUS dépensés par la NASA pour une mission similaire.

L'année dernière, l'ISRO a aussi réussi la mise en orbite de 104 satellites avec une seule fusée, un record.

New Delhi affiche son appétit en matière de lancement de satellites commerciaux. Ce marché ne cesse de croître, le téléphone, internet et les entreprises requérant toujours plus de moyens de communication.

Outre les autres puissances spatiales internationales, l'Inde doit faire face sur ce créneau à l'émergence de sociétés privées spécialisées, figures de proue de ce mouvement entrepreneurial dit « new space », comme SpaceX du milliardaire Elon Musk et Blue Origin du fondateur d'Amazon Jeff Bezos.