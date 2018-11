Une sonde de la NASA est attendue sur Mars

Six ans après le dernier atterrissage sur Mars, la NASA est sur le point de poser un géologue robotisé à la surface de la planète rouge.

La sonde Mars InSight creusera plus profondément que jamais auparavant pour prendre la température de la planète, faire les premières mesures et suivre la rotation vacillante de la planète. La mission américano-européenne d'un milliard de dollars est la première consacrée à l'étude des entrailles de Mars.

L'atterrissage est prévu à 15 h, le lundi 26 novembre.

L'Associated Press réalisera une couverture étoffée de l'événement et La Presse canadienne en assurera la traduction, notamment :

20-21 novembre : LES DERNIÈRES MINUTES DE L'ATTERRISSAGE - Tout se résume aux six dernières minutes d'un voyage de six mois vers Mars. Le vaisseau spatial InSight de la NASA entrera dans l'atmosphère martienne à une vitesse supersonique, puis appuiera sur les freins pour parvenir à un atterrissage en douceur et en toute sécurité dans les plaines rouges. Après avoir microgéré chaque étape, les contrôleurs de vol seront impuissants face à ce qui se passera au bout de la route, à près de 100 millions de kilomètres. Photo.

25 novembre : ATTERRISSAGE SUR MARS - À la veille de l'atterrissage, la sonde InSight de la NASA vise un atterrissage parfait à la surface de la planète Mars, à près de 100 millions de kilomètres. Photo.

26 novembre : JOUR J - Couverture de l'atterrissage de la sonde Insight sur la surface de Mars. Développements à venir à compter de 15 heures HE. Photo.