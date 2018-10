La sonde Parker bat le record de proximité au Soleil

La sonde Parker lancée en août par l'agence spatiale américaine est devenue l'appareil à s'être rapproché le plus du Soleil dans l'histoire, a annoncé la NASA.

La sonde Parker a été lancée le 12 août et fonçait depuis à toute vitesse vers le Soleil.

Lundi, elle se trouvait à 42,73 millions de km de l'astre, battant le précédent record de la sonde américano-allemande Helios 2, en avril 1976, selon la NASA.

Le périple est loin d'être terminé. Au plus proche, en 2024, elle sera à un peu plus de six millions de km.

« Cela fait 78 jours que la sonde Parker a été lancée, et nous nous sommes désormais approchés de notre étoile plus que jamais dans l'histoire », a déclaré le chef de projet Andy Driesman.

L'appareil devrait également battre lundi le record du vaisseau spatial le plus rapide de l'histoire, en vitesse relative par rapport au Soleil, selon les calculs de la NASA. Le précédent record, de 246 960 km par heure, avait été atteint par Helios 2.

De la taille d'une voiture pour une facture de 1,5 milliard de dollars, protégée par un bouclier solaire très épais, la sonde Parker sera la première à affronter les conditions dantesques de la couronne solaire, une partie de l'atmosphère du soleil qui est 300 fois plus chaude que la surface de l'étoile. Elle devrait traverser 24 fois cette couronne pendant les sept ans que doit durer la mission.