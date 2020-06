La colère et les manifestations secouent les États-Unis depuis la mort violente par asphyxie de George Floyd sous le genou d’un policier blanc. Cet événement tragique a relancé le débat sur le racisme systémique aux États-Unis, dans le monde et ici, au Québec. La Presse vous propose une rencontre numérique portant sur la politique américaine, la présidence controversée de Donald Trump et le climat social aux États-Unis.

Cette conférence ouverte à tous sera diffusée en direct sur lapresse.ca et sur la page Facebook de La Presse, jeudi 11 juin à 20h. Elle sera animée par la journaliste Véronique Lauzon. Les invités sont Richard Hétu, correspondant à New York pour La Presse, Alexandre Sirois, éditorialiste à La Presse et Carla Beauvais, entrepreneure, chroniqueuse au journal Métro et directrice générale du Gala dynastie.

Comment les Américains peuvent-ils se réconcilier ? Comment les gouvernements peuvent-ils trouver une réponse pour satisfaire les Américains en colère contre le racisme systémique ? Comment changer nos sociétés pour atteindre une véritable égalité ? Quels seront les impacts sur la course à la présidence ?

Vous pouvez dès maintenant nous soumettre vos questions pour nos panélistes. Ceux-ci y répondront en direct. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre événement Facebook et poser vos questions dans les commentaires.