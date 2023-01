Située à Mont-Royal, cette maison agrandie pour répondre aux besoins d’une famille de six personnes bénéficie d’une magnifique cour dotée d’une piscine creusée. Dépaysement assuré au cœur de Montréal.

Claude Marcotte a acheté ce cottage en pierres il y a une vingtaine d’années. « J’avais déjà vécu à Mont-Royal et j’ai décidé d’y revenir parce que c’est un endroit exceptionnel. Une oasis de verdure pour élever des enfants, d’autant plus que la maison bordée par un parc est particulièrement bien située rue Carlyle », raconte-t-il.

La proximité des écoles — notamment Saint-Clément et Carlyle à quelques minutes de marche — et des transports en commun a convaincu le propriétaire d’acquérir cette charmante maison, suffisamment grande à l’époque pour loger confortablement quatre personnes.

La famille s’est rapidement agrandie avec un puis deux enfants supplémentaires, alors Claude et sa conjointe Josée ont rénové dans un premier temps le bâtiment existant. Ils ont finalement décidé quelques mois plus tard de faire de nouvelles rénovations, tout en réalisant un agrandissement majeur. « On a doublé la superficie en ajoutant une aile sur trois niveaux à l’arrière de la maison. » Cette construction contemporaine s’harmonise bien avec l’édifice d’origine grâce au rappel de pierre et à une unité de teintes.

PHOTO ROMAIN FONTAINE / STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR RE/MAX DU CARTIER GB Une aile perpendiculaire au bâtiment d’origine a permis de doubler la superficie de la maison. La cour a été entièrement refaite en même temps que l’agrandissement.

PHOTO GUILLAUME GORINI / STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR RE/MAX DU CARTIER GB Entrée de la propriété

PHOTO GUILLAUME GORINI / STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR RE/MAX DU CARTIER GB Le salon est doté d’un foyer au bois.

PHOTO GUILLAUME GORINI / STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR RE/MAX DU CARTIER GB La salle à manger est adjacente au salon.

PHOTO GUILLAUME GORINI / STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR RE/MAX DU CARTIER GB Attenante à la cuisine, la salle familiale ouvre sur le jardin. À l’instar du salon, elle est équipée d’un foyer au bois.

PHOTO GUILLAUME GORINI / STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR RE/MAX DU CARTIER GB La cuisine comprend un grand îlot habillé d’un comptoir en acier inoxydable.

PHOTO GUILLAUME GORINI / STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR RE/MAX DU CARTIER GB La suite parentale donne sur une vaste salle de bains.

PHOTO GUILLAUME GORINI / STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR RE/MAX DU CARTIER GB La maison comprend de nombreux rangements.

PHOTO GUILLAUME GORINI / STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR RE/MAX DU CARTIER GB L’une des cinq chambres, très lumineuse

PHOTO GUILLAUME GORINI / STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR RE/MAX DU CARTIER GB La maison compte quatre salles de bains.

PHOTO GUILLAUME GORINI / STUDIO POINT DE VUE, FOURNIE PAR RE/MAX DU CARTIER GB La salle de sport-salle familiale du sous-sol est équipée de planchers chauffants. 1 /11





















La qualité en priorité

Pour les travaux, les maîtres des lieux ont opté pour des matériaux nobles de qualité haut de gamme de couleurs neutres. Ainsi, les revêtements de pierres naturelles, de marbre et de travertin apportent de la texture, y compris sur les murs, et contrastent avec des planchers de bois chaleureux.

La cuisine, meublée d’armoires au fini foncé et complétée par des comptoirs en acier inoxydable, se trouve désormais au rez-de-chaussée de la partie neuve. « Son ancien emplacement a été remplacé par un mudroom [vestiaire d’entrée] », souligne le propriétaire.

Partout dans la résidence, de nombreux rangements sont équipés de superbes portes en bois, y compris la pièce-penderie (walk-in) attenante à la suite parentale. Organisé à l’étage supérieur de la nouvelle section de la demeure, cet espace est entièrement réservé à Josée et à Claude.

On a décidé de se gâter un peu en créant une suite tranquille comme au Four Seasons. Claude Marcotte, propriétaire

Le fils de 15 ans du couple a quant à lui choisi d’occuper la chambre et la salle de bains situées au sous-sol, les trois autres chambres étant situées au deuxième étage.

Soucieux de créer un univers confortable pour chaque activité de la famille, Claude a ajouté une salle de sport-salle familiale au sous-sol qui donne directement sur la cour. « On a profité des rénovations pour refaire tout l’aménagement paysager. Notre jardin est exceptionnel et il inclut une piscine creusée ; on a mis un revêtement de granit au sol, puis on a créé une douche et une salle de bains pour l’extérieur. »

Des enfants devenus grands

Vingt ans ont passé. Josée et Claude possèdent une belle propriété à la campagne au bord du lac Memphrémagog où ils passent beaucoup de temps. Aussi, les plus grands ont quitté le nid. Il ne reste plus que deux adolescents âgés de 19 ans et 15 ans sous leur toit.

« On aimerait une maison plus petite et également se rapprocher des universités en s’installant à Westmount ou à Outremont. On a vécu de très beaux moments ici, et je suis sûr qu’une nouvelle famille y trouvera son bonheur », affirme le maître des lieux.