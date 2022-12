Nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie.

Cette maison de campagne située au sud de New Delhi se démarque à de nombreux égards, notamment par une construction unique basée sur des principes traditionnels et par un souci environnemental. Lui ont été appliquées les règles du Vastu shastra, un art architectural millénaire guidant la construction de logis et de temples, leur intégration avec la nature, la géométrie et l’orientation des pièces, tout en prenant en compte les croyances hindoues – une sorte de Feng shui indien, en somme. Dans le cas de cette propriété, l’accès au terrain et la porte d’entrée de la résidence ont par exemple été orientés vers l’est.

De nombreux motifs évoquent la nature, comme les vitraux de la façade dépeignant chacun l’une des quatre saisons. Dans le vestibule, une cour aménagée avec des statues est entourée de piliers de tek vieux de 300 ans. Arcs, voûtes et dômes sont des motifs récurrents, laissant parfois filtrer la lumière à partir des plafonds – chasser les ombres est l’un des principes importants du Vastu shastra. De nombreux matériaux nobles ont été utilisés pour bâtir murs et sols, comme de la pierre jaune de Jaisalmer (nord-ouest du pays), recouvrant certains planchers de la propriété.

Il y en aurait long à dire sur les différents éléments de la résidence et les ambiances créées au fil des pièces, toujours en référence à la nature, le tout étant implanté au cœur d’un vaste terrain de six acres.