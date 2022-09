Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui leur permet de se distinguer.

Sylvain Sarrazin La Presse

Oh, il n’est pas bien immense, ce chalet suisse adossé à un boisé à Saint-Hippolyte, mais du charme, il en possède en quantité. Le choix des boiseries et leurs teintes mettent très bien en valeur toutes les pièces de la demeure, du salon principal aux espaces aménagés sur la mezzanine, jusqu’au sous-sol qui promet de belles heures de loisir. La fenestration, en particulier celle de la façade, laisse entrer des flots de lumière pour souligner les arrangements intérieurs — démontrant que toute personne qui a du goût, comme l’occupant actuel, pourra en faire un lieu des plus chaleureux. On aime également le foyer, les deux salles de bains rénovées, ainsi que le caractère modulable des différentes pièces du chalet. Les balcons et la terrasse permettent de profiter pleinement de l’environnement extérieur, entre une rue calme et un terrain boisé offrant une certaine intimité. En outre, les électroménagers sont inclus… ainsi que le néon en forme de flamant rose qui vous accueille à l’entrée, précise l’annonce !