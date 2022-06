Abordables et adorables : nous nous sommes lancé le défi de dénicher des propriétés québécoises en vente à moins de 500 000 $, mais dotées d’un petit quelque chose qui les distingue.

Sylvain Sarrazin La Presse

Situé au cœur d’Hochelaga dans un immeuble centenaire, ce condo a été bellement mis en valeur grâce à son mobilier et ses couleurs pimpantes. Colonnes, mur de briques blanches et moulures d’époque figurent au menu. La propriété est répartie sur deux niveaux, à savoir un beau rez-de-chaussée où sont implantées les pièces de vie principales (chambre, salon, cuisine, bureau…) et un sous-sol haut de plus de 6 pi où se trouvent une deuxième chambre, une salle d’eau et un espace multifonctionnel. Ce dernier niveau aura besoin d’amour et d’aménagements pour être tout à fait habitable, mais un bon bricoleur saura en tirer le plein potentiel, par exemple pour y implanter une chambre supplémentaire. On aime également les cours extérieures, celle située en arrière donnant sur une ruelle verte soignée.