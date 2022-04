Chaque semaine, nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie.

Sylvain Sarrazin La Presse

En recherchant une belle maison traditionnelle située au Pays basque, dans le sud-ouest de la France, nous sommes plutôt tombé sur cette étrange demeure d’architecte à double visage, implantée à Urrugne, non loin de la côte atlantique.

On retrouve certes beaucoup d’éléments de l’etxe, la maison traditionnelle basque, dans l’aspect extérieur de cette demeure campagnarde, avec ses murs blanchis à la chaux, ses colombages rouges et sa toiture de tuiles. Mais une fois franchies les portes de la bâtisse, tous les codes d’aménagement régionaux ont été « mis en pièces » au profit d’un intérieur à la Dalí. L’effet est d’autant plus surprenant que la région est très conservatrice en ce qui a trait à l’architecture traditionnelle locale, enracinée dans le modèle des grandes fermes familiales.

PHOTO TIRÉE DE CARMEN IMMOBILIER L’intérieur de cette maison située à Urrugne, au Pays basque, est en décalage avec les codes traditionnels locaux.

PHOTO TIRÉE DE CARMEN IMMOBILIER Depuis la chambre, la vue sur la montagne de la Rhune est sympathique.

PHOTO TIRÉE DE CARMEN IMMOBILIER La cuisine et la salle à manger ont été aménagées dans un espace en longueur.

PHOTO TIRÉE DE CARMEN IMMOBILIER La terrasse se veut également avant-gardiste.

PHOTO TIRÉE DE CARMEN IMMOBILIER Beaucoup d’ouvertures laissent pénétrer la lumière.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’INAKI NOBILA Des photos durant la construction, où l’on peut voir les strates de bois massif empilées

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’INAKI NOBILA Une autre vue de l’extérieur, avec murs à la chaux et colombages. La grande baie vitrée confère un aspect plus moderne.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’INAKI NOBILA Le terrain étant pentu, des travaux de terrassement importants ont été nécessaires.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’INAKI NOBILA Même le stationnement se veut stylisé. 1 /9

















Après quelques recherches, nous avons trouvé le cabinet d’architecture derrière le projet : il s’agit d’Inaki Nobila, qui multiplie les projets audacieux mêlant éléments traditionnels basques et avant-gardistes. Les concepteurs expliquent que, dans le cas de cette maison baptisée Amalur (signifiant « Terre-Mère », une figure fondatrice de la mythologie basque), l’idée était de créer un cocon central reposant, non visible de l’extérieur, autour duquel les autres pièces graviteraient. Cet élément prend à contrepied les intérieurs de pierres et les volumes habituels, au profit d’immenses parois en bois massif, striées d’ouvertures aux formes improbables. Escaliers et galeries cernent ce noyau, jouant avec ses hauteurs. Elle n’offre certes pas de vue sur la belle côte basque, mais permet un très joli coup d’œil sur la Rhune, le sommet le plus emblématique du coin. Dommage que les prix immobiliers aient sérieusement flambé dans cette région durant la pandémie.