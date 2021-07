La cuisine, spacieuse et moderne

La façade avant présente une architecture contemporaine et originale.

La vue de la terrasse sur le toit vers l’Atlantique est ravissante. On peut apercevoir le phare de Kommetjie, à une quinzaine de kilomètres au sud.

Sylvain Sarrazin La Presse

Elle n’a pas poussé précisément sur le point le plus au sud du continent africain, mais elle en est proche. Cette remarquable villa située à Hout Bay, village de pêche dans la péninsule du Cap, a tout misé sur le panorama saisissant vers l’océan Atlantique bordé par les montagnes. On fonce directement sur l’immense terrasse sur le toit offrant une vue dégagée (quelle bonne idée, les garde-corps en verre transparent) ou sur les bords de la piscine aux angles cassés, en contrebas. Le spectacle est aussi derrière, puisque la propriété est adossée à un massif, à l’aspect évoquant la fameuse montagne de la Table, un peu plus au nord.

L’architecture, de facture contemporaine, compile les rectangles de façon créative. On les retrouve notamment dans la fenestration très généreuse, laissant entrer des flots de lumière et permettant aux hôtes de s’abreuver du spectacle environnant de la quasi-totalité des pièces ; la chambre principale a ainsi été orientée directement vers l’océan. Certes, on n’y apercevra pas le cap de Bonne-Espérance, mais il est situé à une cinquantaine de kilomètres de là seulement.

Les grands espaces extérieurs comme intérieurs ainsi que le design sobre et efficace (la visite virtuelle permet d’apprécier l’interconnectivité des différentes parties de la maison) font de cette maison sud-africaine un perchoir imprenable pour rêver de nouveaux horizons.

Passeport de la propriété Pays : Afrique du Sud

Région : péninsule du Cap

Prix : 17 995 000 rands, soit 1 575 195 $ CAN

5 chambres, 4 salles de bains

Superficie du lot : 890 m2

Détails particuliers : à deux pas de la plage Hout Bay, piscine, quartier sécurisé