On note la disposition intéressante des spacieuses terrasses, situées à l’étage, au rez-de-chaussée et en contrebas.

Chaque semaine, nous écumons les sites de vente immobilière du monde entier pour débusquer des propriétés éveillant la curiosité ou propices à la rêverie.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Assoiffés de mer ensoleillée, partons flâner du côté de la Grèce et de ses maisons blanches gorgées de luminosité. Au départ, nous sondions les environs de Santorin, dans l’espoir de trouver une demeure traditionnelle sur le bord de l’eau – il n’en manque certes pas, mais avec des intérieurs parfois vieillots et étroits. Puis nous sommes tombé sur cette charmante villa à étage. Juchée au sommet d’une colline, elle domine un hameau de Crète et offre une multitude de vues panoramiques imprenables sur la mer depuis ses nombreuses terrasses, vérandas et pièces intérieures.

D’allure moderne, mais s’inspirant d’éléments de l’architecture cycladique (que l’on retrouve à Santorin, notamment), elle présente des murs d’un blanc éclatant avec mosaïques, pierres intégrées et petit clocher sur le toit. On note la disposition intéressante des spacieuses terrasses, situées à l’étage, au rez-de-chaussée et en contrebas (avec une cuisine extérieure attenante à la grande piscine), qui fleurent bon les longues et chaudes soirées arrosées de vin blanc local. Les pièces intérieures sont également volumineuses, éclairées par de larges fenêtres d’où l’on aperçoit les flots maritimes. Vraiment, un gros coup de cœur pour l’architecture originale mâtinée de touches traditionnelles, ainsi que pour l’emplacement de cette villa, cerclée d’un terrain luxuriant bellement aménagé.