C’est l’une des grosses ventes de ce début d’année, et pas n’importe laquelle : l’ancien domaine de l’ex-premier ministre Sir John Abbott (1891-1892), qui fut également maire de Montréal (1887-1889), vient de changer de mains.

Sylvain Sarrazin

La Presse

Situé à Senneville, à l’extrême ouest de l’île de Montréal, et initialement affiché à 9,5 millions de dollars, il a été cédé pour 8 millions à l’un des deux acheteurs qui ont manifesté un intérêt pour la propriété.

« C’est un immense domaine sur le bord du Lac des Deux Montagnes. La maison présentait à l’origine une architecture néo-gothique, mais par la suite différents propriétaires y ont fait des ajouts et l’ont agrandie. Celui qui a suivi M. Abbott, un homme fortuné qui travaillait pour la Banque de Montréal, a par exemple fait des ajouts de style Tudor : c’est donc un mix de style Tudor et néo-gothique », explique le courtier Joseph Montanaro, qui a piloté la vente.

Luxueusement décorée, la demeure a été parfaitement entretenue et mise au goût du jour, tout en conservant un certain cachet du XIXe. Des pièces ont été ajoutées ou agrandies au fil du temps, comme une salle d’été, et la demeure bâtie en 1861 en compte aujourd’hui une vingtaine. Sans oublier l’immense terrain de 13,3 hectares (l’équivalent de 18 terrains de soccer), avec vue imprenable sur le lac, des vergers, trois dépendances pour les invités ou les employés, un ancien moulin et les vestiges d’anciennes fortifications. Les jardins avaient été aménagés à la fin du XIXe siècle par Olmsted Brothers, une firme d’architectes-paysagistes qui a signé de nombreuses réalisations de parcs aux États-Unis.

Sir John Abbott fut l’un des premiers à lancer un mouvement de la bourgeoisie de l’époque pour s’installer dans ce secteur. Tant l’acheteur que le vendeur ont souhaité conserver l’anonymat dans le cadre de cette transaction.