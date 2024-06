La peinture est réputée pour offrir un coup de fouet rapide au décor. Pour moi, cette activité manuelle dérivée de la rénovation est dans la catégorie des « réno-plaisirs ». En revanche, pour que cela demeure une activité agréable, il faut être bien préparé. Minutie, précision et plus encore. Isabelle Meriot, peintre en bâtiment, fait le point.

Quels sont vos meilleurs conseils de base ?

Calculez la surface de vos murs pour savoir combien de peinture acheter. En multipliant la hauteur par sa longueur, vous obtiendrez sa surface. Ensuite, additionnez celle de chaque mur de la pièce. Ajoutez 10 % pour compenser les pertes dues à la mise en œuvre du matériel.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Isabelle Meriot est peintre en bâtiment et aussi portraitiste animalière à ses heures.

Lisez et relisez les instructions du fabricant sur les pots, vous y trouverez la description générale, l’usage, les temps de séchage et de recouvrement ainsi que le métrage de la surface qui peut être peinte. Pensez bien qu’il va vous falloir deux couches en plus de celle de l’apprêt. Soyez patient concernant les temps de séchage. Vous pouvez ventiler la pièce, mais seulement après avoir fini de peindre. Jamais pendant, sinon, vous risquez de faire plein de traces.

Pensez à vous protéger en travaillant avec des gants, un masque si vous devez sabler, des vêtements appropriés.

Qu’en est-il du matériel ? Ça vaut la peine d’investir ?

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Vous ne regretterez pas l’achat d’une perche !

À bon outil, bon ouvrier ! Chaque dollar dépensé dans du bon matériel vous facilitera le travail et vous aurez un meilleur fini.

Ne négligez pas l’achat d’une perche. Elle vous permet de travailler en déployant nettement moins d’effort. Croyez-moi sur parole, à la fin de la journée, votre dos et vos bras vous diront merci. Cela permet aussi de travailler de manière plus fluide, sans s’arrêter en plein milieu d’une surface.

La longueur des poils des rouleaux est choisie en fonction de l’état de votre mur ou de la viscosité de votre peinture. Le grand rouleau pour les grandes surfaces. Le petit pour les recoins, certains angles, la limite entre les murs et le plafond.

Guide pour choisir la longueur des poils des rouleaux 15 mm pour l’apprêt ou des murs avec du relief

13 mm pour de la peinture au latex et des murs lisses

10 mm pour de la peinture de type laque ou très brillante

Les pinceaux servent pour le découpage. Pour les peintures « à l’huile », choisissez des soies naturelles et pour les peintures « à l’eau », des soies synthétiques.

Les bacs existent en plusieurs modèles. Investissez dans du matériel pro, vous pourrez y adapter un manche support de perche. Il existe aussi des couvercles qui permettent de faire des pauses dans le travail sans risquer que le rouleau sèche ou que la peinture s’épaississe.

Bon, maintenant, on commence ?

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Pinceau, rouleaux, bac… Il faut choisir les outils appropriés pour un résultat optimal.

Pas si vite ! La clé, c’est la préparation. Préparer son chantier, c’est protéger ce qui ne peut pas être sorti de la pièce et aussi préparer les surfaces qui doivent être peintes. Si vos murs sont très sales ou graisseux, utilisez un nettoyant dégraissant de type TSP pour les laver. Rincez correctement et laissez sécher. Vous devez retirer les vis et les clous inutiles, reboucher tous les trous et les éraflures avec du composé à joint en une ou deux couches, que vous devrez laisser sécher, puis sabler.

Dans quel ordre devrait-on peindre une pièce pour un résultat optimal ?

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Il y a un ordre à respecter pour peindre une pièce correctement.

Commencez toujours par le plafond. Le mat cache les imperfections. Descendez d’environ 1 pouce (2-3 cm) sur le haut des murs pour faciliter la découpe ultérieure des murs. Peignez perpendiculairement au mur où il y a des fenêtres. Si la pièce est rectangulaire, peignez à partir du petit côté afin qu’il n’y ait pas de démarcations.

Ensuite, je recommande de peinturer les plinthes et les cadrages. Tout le monde ne s’accorde pas sur cela ! Personnellement cela me permet de « déborder » sur les murs et ainsi de parfaitement peindre les côtés. Il est plus facile de faire une belle découpe à plat, ce qui est le cas quand la peinture des murs vient sur la peinture du plafond ou des moulures.

Vous êtes maintenant rendu aux murs. Prenez votre temps pour faire vos découpes – plafonds, moulures, contour des prises de courant – et prévoyez suffisamment de largeur. Un truc : égouttez votre rouleau en le roulant sur le bac et soyez attentif à la pression pour ne pas créer de « côtes » sur les murs avec les bords du rouleau, qui vont rester en séchant et se voir. Repassez légèrement et peu de fois sur la zone que vous peignez – ne repassez pas au même endroit sous prétexte que vous voulez faire une seule couche !

Comment bien choisir ses couleurs ?

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Quelques concepts (très) généraux : le jaune et ses dérivés illuminent, le bleu éloigne, le rouge rapproche.

La règle du 90/10 : faire un camaïeu de couleurs neutres et naturelles à 90 % dans vos pièces et venir « puncher » cette harmonie avec un 10 % de couleur vive ou intense. La règle permet de changer facilement l’allure de la pièce en modifiant simplement le 10 %.

Vous avez acheté une couleur qui finalement s’avère trop acide, trop vive ou trop criarde, bref, elle ne donne pas l’effet que vous recherchiez ? Une astuce consiste à prendre du colorant noir et griser légèrement la couleur inadéquate. Cela redonne de l’élégance à la teinte et permet souvent de sauver le pot !

Méfiez-vous des petits cartons de choix des couleurs appelés nuanciers : ils sont souvent trop petits pour correctement juger du rendu final de la couleur sur la totalité des surfaces.

