Même si une image vaut mille mots, cela n’empêche pas le monde du design de s’adonner à la baladodiffusion. Avec un peu d’imagination, on arrive même à rêver grand, juste au détour d’une conversation. Voici un petit tour de quelques émissions qui abordent les thèmes du design, de l’architecture ou juste du beau, en général.

Sophie Ouimet La Presse

Chez nous

Déco thérapie

Depuis un an, la designer multidisciplinaire Vanessa Sicotte a ajouté une corde à son arc : elle produit maintenant une baladodiffusion. Celle qu’on connaît sous le nom de Damask & Dentelle concocte, toutes les deux semaines, un épisode traitant de sujets complètement variés. On y explore le design, les tendances du moment ou la déco vintage, mais aussi des thèmes plus personnels, comme les leçons de la vie adulte ou la vie de couple. Car selon Vanessa Sicotte, tout est intimement lié, que ce soit nos « intérieurs domestiques » ou nos « intérieurs professionnels et personnels », comme elle le décrit elle-même. Nouveauté cette année : des « manifestes urbains », épisodes constitués de rencontres avec des architectes, des designers ou d’autres créateurs, pour comprendre comment leur travail façonne la ville.

Design & déco

Designer d’intérieur dans la région de Québec, Jessica Nolin traite de plusieurs aspects de cette profession dans sa balado, lancée aussi il y a un an. Elle y parle de rénovations en temps de pandémie, décrit les différents métiers du domaine du design, dévoile ses coups de cœur ou interviewe des invités (dont nulle autre que Vanessa Sicotte !). La baladodiffusion compte une dizaine d’épisodes depuis son lancement. L’émission a pris une petite pause au courant de l’automne, mais de nouveaux épisodes sont en préparation, assure Jessica Nolin.

Cadre bâti

Cette balado qui porte sur la ville, tout simplement, est l’initiative de Guillaume Éthier, professeur au département d’études urbaines à l’UQAM, et d’Émile Forest. Avec leur réalisatrice (et coanimatrice à l’occasion) Maude Cournoyer, ils y commentent l’espace urbain sous tous les angles, en interviewant des experts, que ce soit le spécialiste en architecture Marc-André Carignan ou encore le journaliste Olivier Niquet. Fait intéressant, la plupart des épisodes ont été enregistrés chez la firme d’architecture Microclimat, et l’un a même été produit à la Résidence des stagiaires du Jardin de Métis, conçue par Pierre Thibault. Un beau cadre pour parler d’architecture et de design urbain.

À l’étranger

En France : Décodeur et Où est le beau ?

L’affinité de la langue facilitant les choses, nous pouvons aussi profiter de ce qui se fait de l’autre côté de l’Atlantique. Deux balados françaises ont particulièrement retenu notre attention : Décodeur et Où est le beau ?. Dans la première émission, Hortense Leluc parle de déco sous toutes ses coutures et interviewe des spécialistes qu’on ne connaît pas forcément, mais qui ont beaucoup à nous apprendre. Tandis que dans Où est le beau ?, Hélène Aguilar s’adresse, chaque jeudi, aux esthètes en tout genre en parlant d’art, de design et d’architecture. Pour les gourmands, elle vient aussi de lancer une autre balado, Où est le bon ?.

En anglais : Design Matters

Bien qu’elle ne soit pas en français, cette baladodiffusion menée par Debbie Millman reste incontournable : c’est la plus ancienne qui existe sur le sujet, et l’une des plus connues. Dans chaque épisode, la designer (qui est aussi écrivaine et artiste, notamment) interviewe toutes sortes de gens créatifs pour connaître sous quel angle ils abordent leur vie. Lancée il y a 17 ans, la balado aura même son propre livre, Why Design Matters, en librairie le 22 février.