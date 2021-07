Pantone, le jeu

Immobilier

Renouer avec la couleur

Bleues, rouges, vertes, jaunes… les maisons colorées évoquent la joie et la fraîcheur, en plus de personnaliser leur environnement. Pourtant, le noir et le brun parent actuellement la majorité des nouvelles constructions et sont même utilisés en rénovation. Il est temps de redonner de la couleur à nos quartiers.