Pour la maison, il n’y a jamais trop de sources d’inspiration. Voici quelques idées aussi faciles à aimer qu’à adopter.

Danielle Bonneau

La Presse

Plusieurs ont redécouvert le plaisir de faire des casse-têtes au cours de la dernière année. Beaucoup se sont lancé d’ambitieux défis et sont parvenus à parachever des modèles de 1000 morceaux et plus. Mais tous n’ont pas persévéré.

C’est peut-être parce qu’ils ignoraient l’existence de plateaux de tri, conçus pour faciliter la tâche des amateurs de casse-têtes. Ceux et celles qui les utilisent ne s’en passeraient plus. Ils y ont recours pour séparer les pièces en fonction de leurs couleurs, afin d’y voir plus clair et d’organiser une stratégie.

De tels plateaux (ainsi que des tapis et des cartables pour faciliter le rangement) sont notamment offerts chez Jigsaw Jungle International, à LaSalle, dans les librairies comme Renaud-Bray et les boutiques de jeux et jouets, comme Tour de jeux et Franc Jeu. Des plats que l’on possède déjà font aussi parfaitement l’affaire.

Saluons par ailleurs le sens de l’entrepreneuriat d’amateurs de puzzles, à Sainte-Adèle, qui se sont lancés dans la production de plateaux pour casse-têtes de 1000 morceaux, afin de demeurer en activité. Offerts en plusieurs textures et couleurs, les plateaux de tri complètent l’assortiment de produits neufs et d’occasions, offerts par la Maison du casse-tête, inaugurée en septembre 2020. La livraison est offerte partout au Québec pour un tarif unique de 12,50 $.

