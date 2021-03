Les sonnettes intelligentes dotées d’un détecteur de mouvement et d’une caméra, comme ce modèle de l’entreprise Ring, sont de plus en plus populaires.

L’augmentation en flèche des achats en ligne, au cours de la dernière année, a multiplié les livraisons de colis. Elle a aussi accéléré l’adoption d’articles comme les sonnettes et les judas intelligents, dotés de caméras.

Danielle Bonneau

La Presse

« Il y a indéniablement un engouement pour ce type de produits, constate Jean-Michel Martin, directeur du magasin Home Depot du quartier Saint-Henri à Montréal. Tout le monde a dû se convertir à la commande en ligne, et beaucoup de gens ont découvert que c’est pratique. Cela a accéléré la transition vers des technologies qui rendent l’expérience plus agréable et plus sécuritaire. »

Des caméras n’ont ainsi plus besoin d’être reliées à un système de sécurité sophistiqué pour montrer le visage de la personne qui se trouve devant votre porte. Elles sont notamment intégrées dans des sonnettes et des judas intelligents. Reliés au WiFi de la maison, ceux-ci sont dotés d’un détecteur de mouvement.

Lorsque quelqu’un se présente dans le champ de la caméra, cela déclenche une alerte. Quand on reçoit la notification, on peut voir qui est là, sur son téléphone cellulaire ou sur un petit écran, et on peut engager une conversation, pour dire par exemple où laisser le colis. Ce n’est pas unidirectionnel. On peut échanger. Jean-Michel Martin, directeur du magasin Home Depot du quartier Saint-Henri à Montréal

Il constate un grand engouement pour ces produits. « Avec la pandémie, on a tous entendu des histoires de vol de colis, poursuit-il. C’est devenu une préoccupation. »

PHOTO FOURNIE PAR HOME DEPOT Les caméras de sécurité, comme celle-ci de marque eufy, figurent parmi les appareils qui se sont le plus rapidement frayés un chemin dans la maison intelligente.

Différents modèles de sonnettes intelligentes existent. Les plus populaires sont de marque Ring et Google Nest, et certaines peuvent être jumelées avec une serrure intelligente, précise M. Martin. « Certaines caméras ont l’option de faire de la reconnaissance faciale, dit-il. Les produits peuvent être programmés pour permettre de contrôler l’accès à la maison. La porte se débarre, par exemple, quand les enfants sont de retour de l’école. Différents produits répondent à différents besoins. »

Croissance déjà amorcée

L’augmentation des ventes de divers produits associés à la domotique et à la maison connectée était déjà amorcée bien avant la pandémie, indique Thierry Lopez, directeur du marketing et des affaires corporatives, pour le Québec, chez Best Buy Canada. « Tout le monde a un téléphone intelligent et s’en sert de plus en plus, souligne-t-il. Quand ils achètent de nouveaux appareils intelligents, les gens ont envie de comprendre comment ils fonctionnent et sont prêts à les adopter. »

Les caméras figurent parmi les appareils qui se sont le plus rapidement frayé un chemin dans la maison intelligente, précise-t-il. « Il y a des fonctionnalités très pratiques qui permettent d’avoir l’esprit en paix en tant que parent, par exemple, pour savoir qui est de retour et qui part, ou encore pour s’assurer que bébé dort dans sa chambre. Des caméras ont ensuite été intégrées dans d’autres produits, comme les sonnettes. »

PHOTO FOURNIE PAR BEST BUY CANADA Les sonnettes intelligentes permettent de voir sur son téléphone cellulaire qui se trouve devant la porte. Une notification est envoyée lorsque quelqu’un se présente dans le champ de la caméra.

« C’est intéressant de voir l’agencement de diverses technologies, renchérit Stephan Verreault, membre de la Geek Squad chez Best Buy Canada. Que l’on soit au bureau ou à l’épicerie, on peut par exemple, grâce à la sonnette intelligente, voir la femme de ménage qui arrive, pour ensuite lui débarrer la porte à distance, grâce à une serrure intelligente. »

Il importe avant tout de s’appuyer sur un bon réseau WiFi, précise-t-il. Les sonnettes intelligentes, qu’elles se connectent à un système filaire existant ou qu’elles fonctionnent avec des piles, sont faciles à installer. Elles peuvent simplement fonctionner et envoyer des notifications, sans enregistrer. « Les gens peuvent aussi enregistrer ce qui se passe à l’extérieur et stocker les données dans un nuage, précise M. Lopez. Il y a alors des frais mensuels. C’est important de bien faire ses devoirs et d’analyser ses besoins. »

Les sonnettes intelligentes, par ailleurs, appartiennent principalement à deux écosystèmes : Google Home (marque Google Nest) ou Alexa (marque Ring, d’Amazon). Là encore, mieux vaut regarder l’ensemble des articles intelligents offerts pour choisir des produits compatibles. « Ce sera plus facile à utiliser, fait remarquer M. Lopez. On ne veut pas se retrouver avec cinq applications différentes. »

PHOTO TIRÉE DU SITE DE DANBY L’entreprise ontarienne Danby a mis au point une boîte intelligente, intitulée Parcel Guard, pour conserver les colis en sécurité. Celle-ci est dotée d’un détecteur de mouvement et d’une caméra.

De nouveaux besoins stimulent la créativité. L’entreprise ontarienne Danby, connue pour ses petits réfrigérateurs, a mis au point une boîte intelligente, baptisée Parcel Guard, pour conserver les colis en sécurité. Celle-ci, compatible avec Alexa et Google Home, est dotée d’un détecteur de mouvement et d’une caméra, et conserve les paquets en lieu sûr, à l’abri des intempéries. « Les entreprises élargissent leurs horizons », constate Jean-Michel Martin.

« Les produits répondent de plus en plus aux besoins d’une population active et occupée, note aussi Thierry Lopez. Il y a quelques années, ils étaient très chers et réservés aux amateurs de nouvelles technologies. Ils sont maintenant beaucoup plus abordables et simples à utiliser. »