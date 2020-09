Père de cinq enfants, le designer avait bâti un véritable empire Conran, qui a été jusqu’à posséder 50 magasins Habitats et plusieurs chaînes de distribution emblématiques au Royaume-Uni, comme Next ou Mothercare, sans parler des très nombreux restaurants lancés puis cédés.

(Londres) Le célèbre designer britannique et inlassable touche-à-tout Terence Conran, fondateur d’Habitat et de The Conran Shop, mais aussi de nombreux restaurants et lignes de meubles, est décédé samedi à l’âge de 88 ans, a annoncé sa famille.

Agence France-Presse

Il « est mort paisiblement aujourd’hui à son domicile de Barton Court », a indiqué samedi sa famille dans un communiqué, désirant rendre hommage à ce « visionnaire qui a eu une vie et une carrière extraordinaires ».

Son concept de magasin aux pièces entièrement décorées a fait des petits : le suédois IKEA a marché dans ses traces avec des produits moins chers, et a finalement racheté Habitat en 1992, avant de le revendre.

Des lieux emblématiques de Londres portent son empreinte, comme la fameuse maison « Bibendum », ancien siège londonien du fabricant français de pneus Michelin de 1909 superbement rénové, ou le Design Museum, dont il était le fondateur et principal soutien financier.

« Fonder le Design Museum a été l’une des réalisations dont il était le plus fier », a confié sa famille, qui le décrit comme « un défenseur acharné de l’importance de l’éducation des jeunes dans les industries créatives ».

« Sir Terence a pleinement profité d’une vie remarquable et a toujours affirmé que son travail ne ressemblait en rien à un emploi. Tout ce qu’il faisait dans son entreprise, il l’aurait fait pour le plaisir », a-t-elle ajouté.

Le designer britannique laisse derrière lui « une collection de trésors du design industriel et domestique qui restera avec nous pour toujours », a estimé M. Mandelson, président du conseil d’administration du Design Museum, saluant « l’une des figures les plus emblématiques du Royaume-Uni d’après-guerre ».