(Bagdad) Un « bombardement » a fait des victimes dans la nuit de vendredi à samedi sur une base militaire du centre de l’Irak abritant des troupes de l’armée et des anciens paramilitaires pro-Iran du Hachd al-Chaabi, intégrés dans les forces régulières, ont indiqué deux sources de sécurité.

Agence France-Presse

Interrogés par l’AFP, un responsable militaire et un responsable du ministère de l’Intérieur n’étaient pas en mesure d’identifier les responsables de ce bombardement aérien ayant visé la base de Calso, dans la province de Babylone, ni de dire s’il s’agissait d’une frappe de drone.

Initialement, un responsable au ministère de l’Intérieur a fait état d’un bilan « d’un mort et de huit blessés », mais le Hachd al-Chaabi, coalition de groupes armés pro-Iran a confirmé dans un communiqué des « blessés » et des « pertes matérielles ».

L’organisation a rapporté dans son texte une « explosion » ayant touché ses locaux sur la base, précisant qu’une « enquête préliminaire » avait été ouverte et des enquêteurs dépêchés sur le site.

De son côté, un responsable militaire a fait état de trois blessés parmi les effectifs de l’armée irakienne.

« Il y a des explosions dans les entrepôts abritant les équipements en raison du bombardement », a précisé ce responsable s’exprimant sous couvert de l’anonymat en raison de la sensibilité du sujet. « Un incendie ravage encore certains secteurs et les recherches de blessés se poursuivent ».

De son côté, le responsable au sein du ministère de l’Intérieur a assuré que le bombardement avait ciblé la Direction des véhicules blindés du Hachd al-Chaabi. « L’explosion a touché le matériel, l’armement, les véhicules », a-t-il précisé.

Le bombardement en Irak, qui n’a pas été revendiqué dans l’immédiat, intervient dans un contexte régional explosif, alimenté par la guerre à Gaza qui oppose Israël au mouvement islamiste palestinien du Hamas, chacun soutenu par des alliés régionaux ou internationaux.

Des frappes, imputées à Israël, ont visé tôt vendredi en Iran un secteur près d’une base militaire dans la région d’Ispahan. Et le 13 avril, Téhéran avait mené une attaque inédite aux drones et aux missiles contre Israël, ripostant à une précédente attaque qui avait détruit son consulat à Damas et coûté la vie à sept de ses militaires dont deux hauts gradés.

Le Hachd al-Chaabi fait partie intégrante de l’appareil sécuritaire officiel irakien placé sous l’autorité du premier ministre. Mais cette institution rassemble plusieurs factions armées pro-Iran, qui ont par ailleurs mené pour certaines des attaques, en Irak et en Syrie, contre les soldats américains déployés dans le cadre d’une coalition internationale antidjihadiste.