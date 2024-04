Frappes iraniennes contre Israël Une guerre de l’ombre révélée au grand jour

La « guerre de l’ombre » qui dure depuis 45 ans entre Israël et l’Iran s’est transformée en affrontement direct. Ce dimanche (heure locale), l’Iran a lancé une attaque de drones et de missiles balistiques contre Israël, en réponse à une frappe contre son consulat à Damas, en Syrie. Une escalade de ce conflit qui pourrait se métamorphoser en guerre régionale au Proche et au Moyen-Orient.