(Tubas) Les troupes israéliennes ont tué trois hommes palestiniens lors d’une opération nocturne dans un camp de réfugiés en Cisjordanie occupée, ont annoncé mardi les autorités palestiniennes.

Agence France-Presse

Les violences et affrontements se multiplient en Cisjordanie depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre.

Les trois hommes ont été tués « par des balles de l’occupation israélienne » lors d’affrontements dans le camp de réfugiés de Faraa, près de Tubas dans le nord de la Cisjordanie, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

L’armée israélienne a dit dans un communiqué avoir mené une « opération de contre-terrorisme dans la zone de Tubas et Faraa […] et éliminé Ahmed Daraghmeh », décrit comme étant un commandant du Djihad islamique dans la zone de Tubas.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des véhicules militaires israéliens pénétrant dans Faraa en pleine nuit.

« Des dizaines de jeunes hommes et d’hommes armés du camp ont affronté les forces avant qu’elles n’appellent des renforts, notamment des bulldozers qui ont endommagé les rues du camp et les réseaux d’eau et d’égouts », a déclaré Assem Mansour, chef du comité populaire du camp de réfugiés de Faraa.

L’une des trois personnes tuées par les forces israéliennes était membre d’un groupe armé luttant contre l’occupation israélienne, a-t-il ajouté, et les deux autres des civils « qui se trouvaient chez eux et qui ont été tués par des tireurs embusqués déployés dans le camp ».

L’armée israélienne mène régulièrement des raids et arrestations en Cisjordanie, lesquels se sont multipliés après le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui a pris le pouvoir en 2007 dans la bande de Gaza.

Depuis, plus de 400 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes et des colons juifs en Cisjordanie, selon le ministère palestinien de la Santé.

Des Palestiniens ont également mené de nombreuses attaques contre les troupes israéliennes et les civils en Israël et en Cisjordanie occupée, tuant au moins 15 personnes, d’après les autorités israéliennes.

Israël s’est emparé de la Cisjordanie – y compris de Jérusalem-Est, qu’il a également annexé – lors de la guerre israélo-arabe de 1967. Les Palestiniens revendiquent ce territoire ainsi que la bande de Gaza, déchirée par la guerre, dans le cadre d’un futur État indépendant.