(Beyrouth) Le Hezbollah a annoncé mardi avoir visé à deux reprises une base militaire israélienne après des frappes la veille sur l’est du Liban, l’ONU demandant l’arrêt de ce cycle de violences.

Agence France-Presse

Dans un communiqué, le puissant Hezbollah a affirmé avoir « visé la base de contrôle aérien de Méron », dans le nord d’Israël, à l’aide d’une salve de missiles antiblindés.

Il a affirmé que cette opération intervenait « en riposte aux attaques israéliennes contre les villages et régions du sud » du Liban.

Le parti chiite avait déjà annoncé avoir visé cette base plus tôt dans la matinée « à l’aide d’une large salve de roquettes », « en riposte à l’agression israélienne sur les abords de Baalbeck » la veille.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, avait déclaré que ces roquettes n’avaient fait ni victimes ni dégâts, ajoutant que l’aviation israélienne avait attaqué et détruit « un site militaire » et « une infrastructure militaire » du Hezbollah en représailles.

Le Hezbollah a également déclaré en fin d’après-midi avoir visé pour la première fois d’après-midi à l’aide de dizaines de roquettes de type Katyoucha « le poste de commandement de la 146e division à Gaaton », à quelques 8 km de la frontière.

La coordinatrice spéciale de l’ONU au Liban Joanna Wronecka a réagi mardi en « demandant instamment l’arrêt immédiat de ce dangereux cycle de violence ».

De son côté, la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), a déploré mardi « l’évolution inquiétante des échanges de tir » et « une intensification des frappes », affirmant que la récente escalade risquait de « compromettre une solution politique » au conflit.

Israël avait annoncé lundi avoir visé, pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, des positions du Hezbollah à Baalbeck (est), tuant deux combattants, bien au-delà des régions frontalières habituellement visées.

La région de Baalbeck, dans la plaine de la Békaa frontalière de la Syrie, est un bastion du Hezbollah qui y dispose d’une importante présence militaire.

L’armée israélienne a déclaré que les frappes visaient des sites de la défense aérienne du Hezbollah après que le groupe a abattu un drone Hermes-450 israélien.

La puissante formation islamiste pro-iranienne avait déjà annoncé lundi soir avoir tiré 60 roquettes sur une base de l’armée israélienne sur le plateau occupé du Golan en représailles aux raids israéliens.

Depuis le début de la guerre à Gaza entre Israël et le mouvement islamiste Hamas, le mouvement islamiste Hezbollah cible quotidiennement des positions miliaires israéliennes, en soutien à son allié palestinien.

Israël mène des frappes sur les villages frontaliers et des opérations ciblées contre des responsables du Hezbollah.

Au moins 284 personnes, pour la plupart des combattants du Hezbollah et de formations qui lui sont alliées, et environ 44 civils, ont été tuées en plus de quatre mois, selon un décompte de l’AFP.

Côté israélien, dix soldats et six civils ont été tués, selon l’armée.