PHOTO SAID KHATIB, AGENCE FRANCE-PRESSE

(Washington) Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a affirmé que l’armée israélienne assurerait un « passage sécurisé » avant l’assaut prévu sur la ville de Rafah, dans la bande de Gaza, lors d’un entretien à une chaîne américaine diffusé dimanche.

Agence France-Presse

La population de cette ville à l’extrême sud du territoire côtier, près de la frontière égyptienne, a plus que quintuplé au cours des dernières semaines, avec les arrivées de centaines de milliers de personnes fuyant la guerre.

Plus de 1,3 million de Palestiniens s’y sont réfugiés et la communauté internationale s’inquiète de leur protection alors que M. Nétanyahou a ordonné à l’armée de préparer une offensive sur Rafah.

« La victoire est à portée de main. Nous allons le faire. Nous allons prendre les derniers bataillons terroristes du Hamas et Rafah, qui est le dernier bastion », a déclaré M. Nétanyahou sur la chaîne ABC News.

« Nous allons le faire […] tout en assurant un passage sécurisé à la population civile pour qu’elle puisse quitter » les lieux, a-t-il ajouté.

« Nous mettons au point un dispositif détaillé pour y parvenir », a-t-il ajouté, « nous n’abordons pas cela avec désinvolture ».

Il a mentionné les zones au nord de Rafah qui ont été dégagées et pourraient être utilisées comme zones sécurisées pour les civils, selon lui.

Le Hamas a mis en garde « contre une catastrophe et un massacre qui pourraient aboutir à des dizaines de milliers » de morts.

Le diplomate en chef de l’UE Josep Borrell affirme de son côté qu’une offensive sur Rafah « entraînerait une catastrophe humanitaire indescriptible ».

Bilan

Les États-Unis, principal allié d’Israël, ont déclaré qu’ils ne soutenaient pas une offensive terrestre à Rafah, avertissant que si elle n’était pas correctement planifiée, une telle opération risquait d’entraîner « un désastre ».

Le président américain Joe Biden a haussé le ton jeudi contre Israël, jugeant « excessive » sa « riposte » à l’attaque du 7 octobre.

Benyamin Nétanyahou a répondu aux critiques s’inquiétant du sort des civils en cas d’offensive sur Rafah : « ceux qui disent qu’il ne faut absolument pas entrer dans Rafah sont en réalité en train de nous dire qu’il faut perdre la guerre, et laisser le Hamas sur place ».

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas dans le sud d’Israël, qui a fait plus de 1160 morts, en majorité des civils tués ce jour-là, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a juré de « détruire » le Hamas, qu’il considère comme une organisation terroriste de même que les États-Unis et l’Union européenne notamment. L’armée israélienne a lancé une offensive qui a fait 28 176 morts à Gaza, en grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents, selon un bilan communiqué dimanche par le ministère de la Santé du mouvement islamiste.

S’exprimant sur le bilan de la guerre, le premier ministre israélien a estimé qu’il fallait être « prudent avec les statistiques du Hamas ».

« Nous avons tué et blessé plus de 20 000 terroristes du Hamas, dont environ 12 000 combattants, » a-t-il affirmé, sans expliquer la distinction faite entre « terroristes » et « combattants ».

« Nous faisons tout notre possible pour minimiser les victimes civiles », a-t-il également déclaré.

« Nous avons réduit le nombre de victimes civiles par rapport à celui des terroristes, (nous avons ramené) le ratio à moins de 1 pour 1 », a-t-il assuré.

Le chef de l’ONU, Antonio Guterres, qui réclame un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » à Gaza, a le mois dernier dénoncé « la punition collective infligée au peuple palestinien ».

Le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme a de son côté évoqué « les échecs récurrents d’Israël » à respecter les principes du droit international humanitaire, dont ceux de « distinction, proportionnalité et précaution » dans la conduite des hostilités.