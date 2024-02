PHOTO HADI MIZBAN, ASSOCIATED PRESS

(Bagdad) Un haut commandant des Brigades du Hezbollah, influent groupe armé irakien pro-Iran, a été tué mercredi soir par une frappe américaine visant son véhicule dans la capitale irakienne, Washington l’accusant d’être impliqué dans la planification des attaques visant ses soldats au Moyen-Orient.

Tony GAMAL-GABRIEL Agence France-Presse

Cette nouvelle frappe à Bagdad, près d’une semaine après des bombardements américains en Irak et en Syrie, intervient alors que Washington s’est engagé à poursuivre les représailles contre les groupes armés pro-Iran : une attaque de drone le 28 janvier a tué trois soldats américains en plein désert jordanien, à la frontière syrienne.

Abou Baqir al-Saadi, un haut commandant des Brigades du Hezbollah — Kataëb Hezbollah en arabe —, a été tué mercredi dans la frappe américaine, a annoncé le groupe dans un communiqué. Il était chargé du « dossier militaire » en Syrie, a indiqué à l’AFP, sous couvert d’anonymat, un responsable de cette influente faction.

PHOTO MURTAJA LATEEF, AGENCE FRANCE-PRESSE Au total, trois personnes — « deux chefs » des Brigades du Hezbollah et leur chauffeur — ont péri dans l’attaque contre le véhicule.

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), a confirmé une frappe en Irak, assurant avoir tué « un commandant des Kataëb Hezbollah directement responsable de planification et de participation aux attaques sur les forces américaines dans la région ».

« Les États-Unis continueront de prendre les actions nécessaires pour protéger les nôtres », selon le communiqué, qui indique que Washington fera rendre des comptes « à tous ceux qui menacent la sécurité de nos forces. »

À Bagdad, un photographe de l’AFP a pu voir un important déploiement sécuritaire bloquant tout accès au site de la frappe. En soirée la carcasse de la voiture, qui n’était plus qu’un amas de tôle carbonisée, a été retirée.

« Riposte ciblée »

« Un drone a tiré trois roquettes contre une voiture 4X4 » dans le quartier de Machtal dans l’est de Bagdad, avait précisé ce responsable à l’AFP.

Classées groupe « terroriste » par Washington et visées par des sanctions, les Brigades du Hezbollah ont déjà été visées ces dernières semaines par des frappes américaines en Irak.

Le groupe est considéré comme un des meneurs de la « Résistance islamique en Irak », nébuleuse de combattants pro-Iran ayant revendiqué ces dernières semaines des dizaines d’attaques contre les soldats américains et leurs partenaires d’une coalition internationale antidjihadiste, en Irak et en Syrie.

Au total depuis la mi-octobre, plus de 165 tirs de roquettes et frappes de drones ont visé les soldats américains au Moyen-Orient, des violences attisées par la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien.

Réagissant à la mort du commandant Abou Baqir, le mouvement irakien al-Noujaba, qui fait partie de la « Résistance islamique » a promis une « riposte ciblée », assurant que « ces crimes ne resteront pas impunis ».

« Vous saurez alors que notre patience est à bout », selon un communiqué. Le groupe estime que les « violations » américaines ne cesseront pas sans « une position officielle ferme du gouvernement irakien ».

Le Hamas lui a fustigé une « violation de la souveraineté et de la sécurité de l’Irak », selon un communiqué.

« Empreinte des Kataëb »

La « Résistance islamique en Irak » justifie son action en mettant en avant sa solidarité avec Gaza, mais aussi en réclamant le départ d’Irak des 2500 soldats américains déployés dans le cadre de la coalition antidjihadiste.

Des responsables à Washington ont assuré que l’attaque de drone en Jordanie portait « l’empreinte des Kataëb Hezbollah ».

Confronté à la menace d’une riposte américaine, le groupe a annoncé fin janvier « la suspension » de ses attaques contre les forces américaines, tout en appelant ses combattants à « pratiquer une défense passive en cas d’action américaine hostile à leur encontre ».

Il y a près d’une semaine, les États-Unis avaient déjà mené des frappes en Syrie et en Irak contre des cibles des forces d’élite iraniennes et des groupes armés pro-Iran.

Ces bombardements, visant en Irak des zones à la frontière avec la Syrie, ont tué 16 combattants du Hachd al-Chaabi, coalition regroupant les factions armées pro-Iran, dont les anciens paramilitaires sont désormais formellement enrôlés dans les forces régulières irakiennes.

Depuis des semaines, le gouvernement irakien n’arrive pas à s’extirper des tensions régionales, malgré les intenses efforts diplomatiques avec ses partenaires américain et iranien notamment.