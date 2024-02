La Presse au Liban Le calvaire des réfugiés du Sud libanais

(Tyr, Liban) Les bombardements quotidiens de part et d’autre de la frontière libanaise entre l’armée israélienne et le Hezbollah ont forcé quelque 76 000 habitants du Sud libanais à fuir la région. À Tyr, les déplacés désespèrent de retourner chez eux, après plus de 115 jours d’une guerre qui ne donne pas de signes d’essoufflement.