Militaires américains tués en Jordanie Biden promet de répliquer, l’Iran réfute sa mise en cause

(Washington) Pointant des groupes pro-Iran, le président des États-Unis Joe Biden a promis de répliquer après l’attaque au drone en Jordanie qui a tué trois militaires américains et en a blessé plus de trente, l’Iran réfutant lundi toute mise en cause.