(Genève) Gaza est « menacée d’une famine imminente », l’aide alimentaire ayant du mal à être acheminée dans le territoire palestinien à cause des combats et des obstacles mis par les autorités israéliennes, a dénoncé le Programme alimentaire mondial (PAM) mardi.

Agence France-Presse

Déjà en décembre, l’agence onusienne avait fait état de la situation catastrophique pour les 2,2 millions de personnes vivant à Gaza, qui se trouvaient à un niveau d’insécurité alimentaire aiguë, voire pire.

« Chaque jour qui passe on évolue, bien sûr, vers une situation encore bien plus catastrophique », a affirmé Abeer Etefa, la porte-parole du PAM pour le Moyen-Orient lors du briefing régulier de l’ONU à Genève.

Elle a pointé « une menace imminente de famine », en visioconférence du Caire, ajoutant que « le risque d’avoir des poches de famine à Gaza est toujours présent. »

« Plus d’un demi-million de personnes à Gaza sont confrontées à des niveaux d’insécurité alimentaire catastrophiques et le risque de famine augmente chaque jour, car le conflit limite la fourniture d’une aide alimentaire vitale pour les personnes dans le besoin », a souligné Mme Etefa.

Elle a rappelé que Gaza rassemble « la plus grande concentration au monde de conditions proches de la famine. »

Désespérés

Israël a déclenché la guerre contre le Hamas après les attaques sans précédent du mouvement islamique sur son territoire, qui ont fait 1140 morts le 7 octobre, selon un décompte de l’AFP basé sur des chiffres officiels israéliens.

Depuis, Israël bombarde sans relâche le territoire et a lancé une offensive terrestre pour « éliminer » le Hamas, faisant au moins 25 490 personnes à Gaza, dont environ 70 % de femmes, d’enfants et d’adolescents, selon le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le mouvement islamique.

Selon Mme Etefa environ 70 % des demandes de livraison de nourriture au nord de Gaza ont été rejetées par les autorités israéliennes.

Les deux dernières livraisons vers le nord de 200 tonnes de nourriture pour 15 000 personnes ont eu lieu autour de la mi-janvier.

« C’est vraiment un très petit nombre », a déclaré la porte-parole.

« C’est pourquoi nous voyons les gens devenir plus désespérés », car ils ne savent si et quand les camions vont pouvoir repasser.

Limitations systématiques

L’agence humanitaire des Nations Unies (OCHA) a indiqué qu’au cours des deux premières semaines de janvier, seules sept des 29 missions de livraisons d’aide au nord de Gaza ont été autorisées par les autorités israéliennes.

La porte-parole du PAM dénonce une « limitation systématique. »

Depuis le début janvier, plus de 730 camions transportant plus de 13 000 tonnes de nourriture sont entrés à Gaza, a indiqué le PAM.

Il dispose de 21 000 tonnes supplémentaires de vivres – suffisamment pour nourrir les deux millions d’habitants de Gaza pendant un mois – soit stockés en Égypte, soit en route vers Gaza, soit déjà dans des camions à la frontière entre l’Égypte et le territoire palestinien.

Pour illustrer la faim qui tenaille la population, le porte-parole de l’Organisation mondiale de la santé, Christian Lindmeier, a raconté qu’une récente mission de livraison de carburant à des hôpitaux avait été retardée à plusieurs reprises par des personnes « recherchant désespérément de la nourriture. »

L’équipe sur le terrain a dû montrer qu’« il n’y avait rien à manger » à bord, a-t-il expliqué.