La tournée du secrétaire d’État américain Antony Blinken — sa quatrième depuis le début de la guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas palestinien le 7 octobre — l’a déjà conduit en Turquie, en Grèce, en Jordanie, au Qatar et lundi aux Émirats arabes unis.

(Al-Ula) Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a déclaré lundi qu’il y avait un « intérêt clair » à poursuivre les relations avec Israël après des entretiens en Arabie saoudite, dans le cadre d’une tournée régionale visant à apaiser les tensions au Moyen-Orient.

Léon BRUNEAU Agence France-Presse

M. Blinken a également assuré que tous les dirigeants qu’il avait rencontrés lors de son voyage diplomatique, qui l’a conduit dans six pays avant de se rendre en Israël lundi soir, avaient accepté de travailler avec les États-Unis pour contribuer à la reconstruction et à la stabilisation au long terme de la bande de Gaza.

Il s’est exprimé après s’être entretenu avec le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, près d’Al-Ula, ville historique du nord-ouest de l’Arabie saoudite.

PHOTO EVELYN HOCKSTEIN, ASSOCIATED PRESS Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane

« Nous en avons parlé [de la normalisation avec Israël] » y compris « bien sûr ici en Arabie saoudite ». « Et je peux vous dire qu’il y a un intérêt clair à poursuivre dans cette voie », a-t-il indiqué aux journalistes avant de s’envoler pour Tel-Aviv.

L’Arabie saoudite a suspendu les négociations sur une possible normalisation avec Israël une semaine après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par une attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre.

Le royaume du Golfe, gardien des premiers lieux saints de l’islam, n’a pas adhéré aux accords d’Abraham de 2020, négociés par les États-Unis, qui ont permis à ses voisins, Bahreïn et les Émirats arabes unis, ainsi qu’au Maroc, d’établir des liens officiels avec Israël.

« Travailler ensemble »

Il s’agit de la quatrième tournée dans la région du chef de la diplomatie américaine depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Avant l’Arabie saoudite, il s’est rendu en Turquie, en Grèce, en Jordanie, au Qatar et aux Émirats arabes unis.

Il a déclaré qu’il existait un « large consensus » parmi les dirigeants, notamment sur le fait que « les Israéliens doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité », que la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza doivent être unies sous une gouvernance palestinienne, et qu’un État palestinien indépendant doit être établi.

« Nous avons convenu de travailler ensemble et de coordonner nos efforts pour aider à stabiliser et reconstruire Gaza, tracer une voie politique pour les Palestiniens et œuvrer en faveur d’une paix, d’une sécurité et d’une stabilité à long terme », a-t-il ajouté.

« Les dirigeants sont prêts à prendre les engagements nécessaires et les décisions difficiles pour faire avancer tous ces objectifs et cette vision pour la région », a encore dit M. Blinken.

En Arabie saoudite, il a également évoqué les attaques menées en mer Rouge par les rebelles houthis du Yémen soutenus par l’Iran, voisin méridional de l’Arabie saoudite, qui ont perturbé la navigation sur cette route maritime essentielle en soutien aux Palestiniens, selon eux.

Le sujet est délicat pour les Saoudiens, qui interviennent dans la guerre civile au Yémen en soutien au gouvernement face aux rebelles houthis, alors qu’une trêve négociée en avril 2022 a expiré en octobre même si le pays connaît une relative accalmie.

À Abou Dabi, M. Blinken a souligné « l’importance de répondre d’urgence aux besoins humanitaires à Gaza » et a remercié les Émirats pour « leur importante contribution à l’acheminement de l’aide humanitaire aux civils » de Gaza, a déclaré le porte-parole du département d’État, Matthew Miller.

PHOTO ABDULLA AL-BEDWAWI, AGENCE FRANCE-PRESSE Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et le président des Émirats arabes unis Mohammed ben Zayed lors de leur rencontre à Abou Dabi, le 8 janvier

L’objectif de la tournée de M. Blinken est triple, selon des responsables américains : éviter une escalade et notamment que les tensions entre Israël et le Hezbollah libanais, allié de l’Iran, ne débordent hors de contrôle, presser Israël d’entrer dans une nouvelle phase de sa campagne militaire à Gaza moins coûteuse en vies palestiniennes, et engager un dialogue « difficile » sur l’après-guerre.

Face à un bilan qui dépasse désormais les 23 000 morts dans la bande de Gaza selon le gouvernement du Hamas, le secrétaire d’État américain estime « particulièrement important que dans la mesure où les opérations (militaires) continuent, elles soient conçues pour protéger les civils et permettre d’acheminer l’aide humanitaire ».