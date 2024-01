Il s’agit de la 25 e attaque ayant visé des bateaux commerciaux circulant dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d’Aden depuis le 18 novembre.

(Washington) Les rebelles houthis ont fait exploser jeudi, sans faire de blessé ni toucher de navire, un drone naval chargé d’explosifs au large du Yémen, la première utilisation récente connue d’une telle arme, a affirmé un responsable américain.

Mercredi, 12 pays, dont les États-Unis, ont exhorté les houthis à cesser « immédiatement leurs attaques illégales » de navires en mer Rouge, les menaçant de « conséquences ».

« Un drone naval de surface houthis […] a explosé dans un couloir maritime international. Heureusement, il n’y a pas eu de victimes et aucun navire n’a été touché », a déclaré à des journalistes le vice-amiral Brad Cooper, chef des forces navales américaines au Moyen-Orient.

Il s’agit de la 25e attaque ayant visé des bateaux commerciaux circulant dans le sud de la mer Rouge et dans le golfe d’Aden depuis le 18 novembre, selon son chiffrage.

Les États-Unis ont mis en place en décembre, avec d’autres pays, une coalition internationale pour protéger le trafic maritime des attaques des houthis, dans cette zone stratégique où transite 12 % du commerce mondial.

« Depuis que les opérations avec nos partenaires ont commencé, nous avons abattu 19 drones et missiles et coulé trois petits bateaux », a déclaré Brad Cooper, soulignant qu’« il n’y a pas de signe indiquant que le comportement irresponsable [des houthis] se calme ».

Les rebelles yéménites ont dit cibler les bateaux ayant des liens avec Israël, mais « selon notre estimation, 55 pays ont des liens directs avec les navires qui ont été attaqués », a-t-il ajouté.

Soutenus par l’Iran, les houthis multiplient les attaques de drones et de missiles au large des côtes yéménites, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens à Gaza.

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, les tensions se multiplient également en Syrie et en Irak, où des bases américaines ont été prises pour cible. Une frappe a tué jeudi à Bagdad un chef et un autre membre d’un groupe armé pro-iranien.