Israël et le Hamas en guerre, jour 44 Des bébés évacués de l’hôpital al-Chifa, Israël poursuit ses opérations

Plus de 30 bébés prématurés ont été évacués dimanche du plus grand hôpital de la bande de Gaza pour être transférés vers l’Égypte, au moment où l’armée israélienne « continue à étendre ses opérations » contre le Hamas avec des combats intenses et des bombardements qui font payer un lourd tribut à la population du territoire.