Les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, ont détourné le Galaxy Leader en raison de sa liaison avec Israël et pris l’équipage en otage.

PHOTO KRISTIJAN BRACUN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Des rebelles du Yémen saisissent un cargo lié à Israël et prennent des otages

(Jérusalem) Les rebelles houthis du Yémen ont saisi dimanche un cargo lié à Israël sur une route maritime cruciale de la mer Rouge, prenant en otage plus de deux douzaines de membres d’équipage et faisant craindre que les tensions régionales exacerbées par la guerre entre Israël et le Hamas se transposent sur un nouveau front maritime.

Isabel Debre et Jon Gambrell Associated Press

Les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, ont détourné le navire en raison de sa liaison avec Israël et pris l’équipage en otage. Le groupe a averti qu’il continuerait à cibler les navires dans les eaux internationales qui étaient liés à ou appartenant à des Israéliens jusqu’à la fin de la campagne israélienne contre les dirigeants du Hamas à Gaza.

« Tous les navires appartenant à l’ennemi israélien ou qui traitent avec lui deviendront des cibles légitimes », ont déclaré les houthis.

Le cabinet du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait imputé aux houthis l’attaque contre le Galaxy Leader, battant pavillon des Bahamas, un transporteur de véhicules affilié à un milliardaire israélien. Il a indiqué que les 25 membres d’équipage étaient de différentes nationalités, notamment bulgare, philippine, mexicaine et ukrainienne, mais qu’aucun Israélien n’était à bord.

Les houthis ont déclaré qu’ils traitaient les membres de l’équipage « conformément à leurs valeurs islamiques », mais n’ont pas précisé ce que cela signifiait.

Le cabinet de M. Netanyahou a condamné la saisie comme un « acte de terrorisme iranien ». L’armée israélienne a qualifié le détournement d’« incident très grave aux conséquences mondiales ».

Les responsables israéliens ont insisté sur le fait que le navire appartenait à des Britanniques et était exploité par les Japonais. Cependant, les détails de propriété dans les bases de données publiques des transports maritimes associaient les propriétaires du navire à Ray, Car Carriers, fondée par Abraham « Rami » Ungar, l’un des hommes les plus riches d’Israël.

M. Ungar a déclaré à l’Associated Press qu’il était au courant de l’incident, mais qu’il ne pouvait pas commenter en attendant les détails. Un navire qui lui est lié a connu une explosion en 2021 dans le golfe d’Oman. Les médias israéliens en avaient alors imputé la responsabilité à l’Iran.

Le monde complexe du transport maritime international implique souvent une série de sociétés de gestion, de pavillons et de propriétaires répartis à travers le monde sur un seul navire.

Deux responsables américains de la défense ont confirmé que les rebelles houthis se sont emparés du Galaxy Leader dans la mer Rouge, dimanche après-midi. Les rebelles sont descendus sur le cargo depuis un hélicoptère, ont indiqué les responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat, car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

Missiles interceptés

À deux reprises au cours du mois dernier, des navires de guerre américains ont intercepté des missiles ou des drones en provenance du Yémen, soupçonnés de se diriger vers Israël ou de constituer une menace pour les navires américains. L’USS Carney, un destroyer de la Marine, a intercepté trois missiles de croisière d’attaque terrestre et plusieurs drones lancés par les forces houthies vers le nord de la mer Rouge le mois dernier.

Le 15 novembre, l’USS Thomas Hudner, un autre destroyer, naviguait vers le détroit de Bab-el-Mandeb lorsque l’équipage a aperçu un drone, qui proviendrait du Yémen. Le navire a abattu le drone au-dessus de l’eau. Les responsables ont déclaré que l’équipage avait pris des mesures pour assurer la sécurité du personnel américain et qu’il n’y avait eu aucune victime ni dommage au navire.

Les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni de l’armée britannique, qui avertissent les marins du golfe Persique et de la région au sens large, estiment que le détournement s’est produit à environ 150 kilomètres au large de la ville portuaire de Hodeida, au Yémen, près de la côte de l’Érythrée.

La mer Rouge, qui s’étend du canal égyptien de Suez jusqu’à l’étroit détroit de Bab el-Mandeb séparant la péninsule arabique de l’Afrique, reste une route commerciale clé pour le transport maritime mondial et l’approvisionnement énergétique. C’est pourquoi la marine américaine a stationné plusieurs navires en mer depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, le 7 octobre.