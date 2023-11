L’accord espéré entre Israël et le Hamas pour libérer des otages et permettre une pause dans les affrontements n’a pas eu lieu dimanche. En contrepartie, des bébés prématurés ont été évacués de l’hôpital al-Chifa vers l’Égypte, pendant que l’armée israélienne affirme avoir trouvé un tunnel sous l’hôpital, et des preuves que des otages y ont été transportés.

Ce qu’il faut savoir L’accord entre Israël, les États-Unis et le Hamas, qui pourrait mener à une pause de cinq jours dans les combats en échange de la libération d’otages, n’a pas été annoncé dimanche. L’armée israélienne affirme avoir découvert un tunnel sous l’hôpital al-Chifa. Trente et un bébés prématurés qui se trouvaient à l’hôpital al-Chifa ont été évacués vers le sud de la bande de Gaza et seront soignés en Égypte. Un total de 84 Canadiens ont pu sortir de Gaza par le poste-frontière de Rafah dimanche.

Des otages filmés dans l’hôpital ?

L’armée israélienne a diffusé dimanche soir des images présentées comme venant des caméras de surveillance de l’hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza. Elles auraient été filmées le 7 octobre.

« Ces découvertes prouvent que l’organisation terroriste du Hamas a utilisé comme infrastructure terroriste le complexe hospitalier al-Chifa le jour du massacre », ont indiqué l’armée et le Shin Beth, le service de sécurité intérieur israélien.

L’authenticité des images n’a pas pu être vérifiée. Dans l’une des vidéos, un homme sérieusement blessé est vu en train d’être amené dans un couloir sur une civière entouré de plusieurs hommes, dont au moins quatre armés. Trois autres hommes portent des blouses bleues de personnel médical.

« Nous avons dit depuis longtemps que la résistance avait amené plusieurs des prisonniers de l’occupant dans des hôpitaux pour qu’ils reçoivent des soins et des opérations, notamment parce que certains ont été blessés dans des bombardements aériens israéliens », a répliqué en soirée Ezzat al-Rishq, haut responsable politique du Hamas.

« Nous avons montré des images de tout cela et le porte-parole de l’armée fait comme s’il avait découvert quelque chose d’incroyable », s’est-il indigné.

Un tunnel sous l’hôpital al-Chifa

L’armée israélienne a aussi indiqué dimanche avoir découvert un tunnel long de 55 mètres utilisé, selon elle, « pour du terrorisme » sous l’hôpital al-Chifa.

Ce tunnel se trouve à dix mètres de profondeur, a précisé l’armée. Un escalier pentu conduit à l’entrée du tunnel « équipé de plusieurs moyens de défense, dont une porte blindée », a expliqué l’armée dans un communiqué. « Ce type de porte est utilisé par les terroristes de l’organisation Hamas pour empêcher les forces israéliennes d’entrer dans les centres de commandement. »

Le tunnel a été découvert dans une zone de l’hôpital sous un hangar contenant des armes, dont des « lance-grenades, des explosifs et des fusils Kalachnikov », a ajouté l’armée. Ses soldats continuent de progresser dans le souterrain.

Obstacles « mineurs » dans un accord

Dimanche, le premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a affirmé que la conclusion d’un accord sur la libération des otages enlevés lors de l’attaque du Hamas repose désormais sur des questions pratiques « mineures », sans toutefois fournir de calendrier.

Samedi, le Washington Post a rapporté qu’Israël, les États-Unis et le Hamas étaient sur le point de conclure une entente visant à libérer des dizaines d’otages en échange d’une pause de cinq jours dans les combats dans la bande de Gaza.

Des bébés prématurés évacués

Les 31 bébés prématurés qui se trouvaient à al-Chifa ont été transférés dimanche à l’hôpital des Émirats, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Ils vont recevoir « des soins urgents », a indiqué dimanche sur X le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le plan est de les évacuer vers l’Égypte, a aussi précisé à l’Agence France-Presse Mohammed Zaqout, directeur général des hôpitaux du territoire palestinien.

PHOTO HATEM ALI, ASSOCIATED PRESS Une infirmière s’occupe de bébés palestiniens nés prématurément qui ont été transportés de l’hôpital al-Chifa de Gaza vers l’hôpital de Rafah.

Il resterait 25 soignants et 291 patients incapables de se déplacer sans assistance médicale à al-Chifa, selon l’OMS. « D’autres missions sont planifiées pour [les] transporter », a souligné l’agence dimanche.

Le bilan s’alourdit

Au total, 13 000 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, incluant plus de 5500 enfants, selon le gouvernement du Hamas.

PHOTO MAHMUD HAMS, AGENCE FRANCE-PRESSE Un véhicule blindé israélien défile dans une rue de la bande de Gaza où sont massés nombre de Palestiniens fuyant vers le sud.

De plus, deux Palestiniens ont été tués par l’armée israélienne au cours d’incursions nocturnes dans au moins cinq villes et camps de réfugiés en Cisjordanie occupée, a affirmé le Croissant-Rouge palestinien.

Du côté israélien, 1200 personnes ont été tuées le 7 octobre et 240 ont été prises en otage. De plus, cinq soldats israéliens ont été tués dans la bande de Gaza, a annoncé dimanche l’armée, portant à 64 le nombre des militaires ayant perdu la vie depuis le début de la guerre.

Le conflit s’étend au Yémen

Les rebelles houthis du Yémen – soutenus par l’Iran – ont saisi dimanche un cargo lié à Israël sur une route maritime cruciale de la mer Rouge. Ils ont aussi pris en otage plus de deux douzaines de membres de l’équipage.

Le groupe a averti qu’il continuerait à cibler les navires dans les eaux internationales qui sont liés ou appartiennent à des Israéliens jusqu’à la fin de la campagne israélienne contre les dirigeants du Hamas.

D’autres Canadiens fuient Gaza

Un total de 84 autres Canadiens ont pu quitter la bande de Gaza dimanche, a indiqué sur X Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères.

Le premier ministre Justin Trudeau a affirmé s’être entretenu dimanche avec Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, sur la situation au Proche-Orient. « [On a discuté] de l’importance de bâtir un avenir où les Israéliens et les Palestiniens peuvent vivre en paix et en sécurité. On poursuivra cette conversation lors du Sommet Canada-UE cette semaine », a-t-il écrit sur le réseau social.

Par ailleurs, les organisations juives du Canada demandent au gouvernement libéral d’éliminer des obstacles à l’application d’une disposition nouvelle du Code criminel contre la négation de l’Holocauste, dans un contexte de montée de l’antisémitisme.

Avec l’Agence France-Presse et La Presse Canadienne