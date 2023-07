Destruction du vol PS752

Le Canada et trois autres pays poursuivent l’Iran

(La Haye) Le Canada, le Royaume-Uni, la Suède et l’Ukraine ont engagé mercredi une procédure contre l’Iran devant la plus haute juridiction des Nations unies à la suite de la destruction en 2020 d’un avion de ligne ukrainien et de la mort des 176 passagers et membres d’équipage.