(Jérusalem) Les calendriers liturgiques juifs, chrétiens et musulmans s’entrechoquent en ce dimanche de Pâques dans une Jérusalem sous tension après un énième regain de violence au Proche-Orient.

Rosie SCAMMELL Agence France-Presse

La police israélienne était déployée en force dimanche dans la Vieille Ville, lieu de frictions entre les trois monothéismes, dans la partie orientale de Jérusalem, annexée par Israël, alors que se succèdent et coïncident les célébrations des uns et des autres.

Attentats meurtriers, tirs de roquettes en provenances de Gaza, du Liban et de la Syrie, suivis de représailles israéliennes : la région est en proie à une vague de violences depuis l’irruption brutale, mercredi, des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l’islam, suscitant une série de condamnations et une brusque flambée des tensions.

Dernier épisode en date, l’armée israélienne a annoncé samedi soir avoir frappé la Syrie en riposte à des tirs de roquettes vers la partie du plateau du Golan annexée par Israël.

De Rome, le pape François a exprimé sa « vive inquiétude en raison des attaques de ces derniers jours », et souhaité l’instauration d’un climat « de confiance et de respect réciproque » pour permettre une reprise du « dialogue entre Israéliens et Palestiniens ».

À Jérusalem, plusieurs centaines de fidèles ont participé en début de matinée à la messe de Pâques selon le rite latin au Saint-Sépulcre, dans le brouhaha caractéristique de ce lieu saint disputé entre les différentes confessions chrétiennes. Des offices orthodoxes pour le dimanche des Rameaux avaient lieu en même temps dans les églises et chapelles attenantes.

PHOTO AMMAR AWAD, REUTERS Théophile III, patriarche orthodoxe de Jérusalem, célébrant le dimanche des Rameaux à Jérusalem

« Je pense que Jésus et Dieu souffrent de nous voir divisés entre chrétiens, même ici nous sommes divisés, malheureusement, et il y a beaucoup de violence, c’est douloureux », confie à l’AFP sœur Elisabeth, missionnaire venue du Tchad et découvrant pour la première fois l’église bâtie sur les lieux où se sont déroulées la crucifixion, la mise au tombeau et la résurrection de Jésus, selon la tradition chrétienne.

Un peu plus loin, des milliers de juifs se pressaient devant le mur des Lamentations pour la traditionnelle bénédiction des Cohanim (prêtres, en hébreu).

PHOTO MENAHEM KAHANA, AGENCE FRANCE-PRESSE Des juifs rassemblés près du mur des Lamentations à Jérusalem, pour la Bénédiction sacerdotale

Cette bénédiction est récitée par des membres de la caste des Cohanim qui, selon la tradition, descendent des prêtres qui officiaient au Temple de Jérusalem jusqu’à sa destruction en l’an 70.

Aujourd’hui, la « bénédiction des prêtres » a lieu deux fois par an au mur des Lamentations, notamment pour la Pâque juive.

« Un seul peuple »

« Je sens que Dieu va nous protéger, nous prions tous ensemble comme un seul peuple », dit à l’AFP Judy Green, fidèle juive de 60 ans.

Vestige de l’ancien temple, le mur des Lamentations se trouve en contrebas de l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam, bâtie sur ce que les juifs appellent le mont du Temple, site le plus sacré du judaïsme.

Selon un journaliste de l’AFP, plus de 500 juifs religieux sont venus visiter l’esplanade des Mosquées dimanche matin, sous escorte policière alors que des musulmans y priaient pour le ramadan, sans qu’il y ait de heurts.

PHOTO AHMAD GHARABLI, AGENCE FRANCE-PRESSE Des musulamans réunis pour la Tarawih lors du ramadan, à Jérusalem

Défiant l’interdit du rabbinat, selon lesquels les juifs n’ont pas le droit de se rendre sur le mont du Temple, le nombre de juifs visitant l’esplanade a nettement augmenté ces dernières années, et des ultranationalistes juifs y prient parfois subrepticement après y être montés en simples visiteurs.

Ces visites créent fréquemment des tensions avec les fidèles musulmans palestiniens qui craignent qu’Israël ne tente de modifier les règles qui régissent l’accès au lieu, ce dont le gouvernement israélien se défend.

La situation « n’est pas très bonne », déclare sur l’esplanade Mahmoud Mansour, Palestinien de Jérusalem âgé de 65 ans, déplorant que les policiers soutiennent « chaque matin » des visites de juifs « et tentent de mettre les musulmans de côté ».

« La paix, un jour »

« Mais nous nous battons et nous espérons […] qu’un jour il y aura la paix à Jérusalem », ajoute-t-il.

Mercredi, les forces israéliennes ont fait irruption par deux fois dans la mosquée Al-Aqsa et délogé des fidèles rassemblés pour des prières nocturnes, en plein ramadan.

Israël affirme que les forces de l’ordre ont été « contraintes d’agir pour rétablir l’ordre » face à des « extrémistes » barricadés dans la mosquée avec des pierres et des fusées de feu d’artifice qui ont été utilisées contre les policiers pendant leur assaut.

Le lendemain, une trentaine de roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels. L’armée israélienne a riposté en menant des frappes sur Gaza et sur le sud du Liban.

Et vendredi soir, Israël a annoncé la mobilisation d’unités de policiers de réserve et de renforts militaires, après un attentat à la voiture bélier à Tel-Aviv ayant coûté la vie à un touriste italien, et la mort de deux sœurs israéliennes âgées de 16 et 20 ans dans une attaque en Cisjordanie occupée.