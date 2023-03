Groupe armé État islamique

Un général américain met en garde contre une « armée » en détention

(Beyrouth) Un haut responsable militaire américain a mis en garde samedi contre la menace d’une « armée » du groupe armé État islamique (EI) détenue en Irak et en Syrie, à l’issue d’une visite de prisons et camps où sont détenus les djihadistes présumés et leurs proches.