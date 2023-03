(Tel-Aviv) Trois personnes ont été blessées par balles jeudi soir à Tel-Aviv dans un attentat perpétré par un membre de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas et dont l’auteur a été abattu par un policier.

Nir KAFRI et Jack GUEZ Agence France-Presse

Les tirs ont eu lieu sur l’avenue Dizengoff, prisée des noctambules, en plein centre de Tel-Aviv — où un attentat palestinien avait fait trois morts en avril 2022 — alors que des opposants au projet de réforme judiciaire du gouvernement manifestaient ailleurs dans la ville.

Dans un communiqué, le Hamas a affirmé que l’attentat avait été perpétré par un membre de sa branche armée, les Brigades Ezzedine al-Qassam, Motaz Khawaja, 23 ans, originaire de la ville de Nilin, près de Ramallah, en Cisjordanie occupée.

Sans revendiquer « l’opération », le Hamas qualifie Khawaja de « martyr héroïque » et présente son acte comme une « initiative personnelle », et une « réponse naturelle aux crimes de l’occupation » israélienne.

Dans un premier temps, le Magen David Adom (Mada), équivalent israélien de la Croix-Rouge, avait indiqué avoir « évacué trois blessés par balles, un dans un état critique, un blessé grave, et un léger ». L’hôpital Ichilov a ensuite indiqué que l’état du blessé initialement annoncé comme critique, s’était amélioré.

Dans un communiqué, le ministre de la Sécurité intérieure Itamar Ben Gvir a félicité « le policier qui, dans un acte courageux, a éliminé le terroriste odieux et a sauvé de nombreuses vies ».

Selon le récit de David Friedman, l’assaillant a en fait été abattu par plusieurs agents.

« J’ai entendu des coups de feu et vu des gens s’enfuir. J’ai chargé immédiatement mon arme et j’ai couru vers » les lieux, a déclaré à l’AFP ce policier.

M. Friedman raconte ensuite avoir pris en chasse le fuyard, reçu le renfort d’autres policiers alors que l’homme « continuait de tirer sur nous ».

À un moment, « j’ai tiré trois balles sur lui, [un collègue] a également tiré trois coups, et quand il est tombé, il a reçu une autre balle afin qu’il ne se relève plus », a-t-il ajouté.

« Réaction normale »

Joint au téléphone par l’AFP à Nilin, le père de Khawaja, Salah Khawaja a déclaré à propos de l’acte de son fils : « Je pense que c’est une réaction normale pour tout jeune qui voit chaque jour l’injustice et les meurtres commis par l’armée israélienne ».

M. Khawaja a précisé que son fils était célibataire et gérant de boutique à Nilin.

Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, en visite officielle à Rome, a souhaité « un prompt rétablissement aux blessés », dans une brève intervention télévisée.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a indiqué avoir donné l’ordre d’« agir immédiatement pour détruire la maison du terroriste ».

L’attentat survient dans un climat de fortes tensions et de regain marqué des violences liées au conflit israélo-palestinien depuis l’entrée en fonctions fin décembre d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël, sous la conduite de M. Nétanyahou.

Trois Palestiniens armés parmi lesquels deux combattants du Djihad islamique ont été tués jeudi matin lors d’une opération militaire israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Le Djihad islamique et le Hamas, autre mouvement islamiste palestinien, ont promis de venger leurs morts.

Mardi déjà, plusieurs groupes armés palestiniens avaient appelé à venger la mort de six Palestiniens (parmi lesquels l’auteur d’une attaque fatale à deux Israéliens fin février, et au moins trois autres combattants) tués lors d’un raid de l’armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie.

Au cours d’une brève visite à Tel-Aviv jeudi, le ministre de la Défense américain Lloyd Austin, a plaidé pour une « désescalade » alors que les appels au calme à répétition de l’ONU retentissent dans le désert.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 76 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), 12 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu’une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.