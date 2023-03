PHOTO HADI MIZBAN, ASSOCIATED PRESS

(Bagdad) Déambulant dans la mythique rue des bouquinistes à Bagdad, la directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay a exprimé lundi son soutien à un Irak ravagé par des décennies de conflits, soulignant sa volonté « d’aider à reconstruire » le pays.

Tony GAMAL-GABRIEL Agence France-Presse

Au moment où l’Irak, frappé de plein fouet par le changement climatique, souffre de pénuries d’eau qui impactent les marais mésopotamiens classés au patrimoine mondial de l’Humanité, Mme Azoulay a proposé l’envoi d’une mission d’experts pour aider à affronter une « crise structurelle ».

« Pendant toutes ces années de guerre, et encore plus pendant l’occupation [du groupe État islamique EI], c’est la culture, l’éducation, qui ont été délibérément détruites, attaquées, alors que l’on est dans un pays à l’histoire plurimillénaire », a indiqué à l’AFP Mme Azoulay, en visitant une librairie de la rue Al-Moutanabi.

« Je suis là pour retrouver cette identité culturelle, aider l’Irak à reconstruire, non seulement les murs, le patrimoine, comme nous le faisons à Mossoul, mais aussi tout ce patrimoine immatériel, cette richesse liée a l’éducation, au savoir-faire qui a tant souffert », a-t-elle souligné.

Une visite hautement symbolique puisque l’emblématique rue des bouquinistes avait été la cible d’un attentat kamikaze ayant coûté la vie à 30 personnes en mars 2007.

Le déplacement de Mme Azoulay, le premier en Irak, intervient au moment où le pays marque le vingtième anniversaire de la chute de Saddam Hussein, renversé en 2003 par une invasion américaine qui a ouvert une des pages les plus sanglantes de l’histoire irakienne.

En 20 ans, les Irakiens ont connu tous les traumatismes : guerre confessionnelle meurtrière, montée en puissance des djihadistes de l’EI qui ont conquis près d’un tiers du territoire national et transformé Mossoul en leur « capitale » dans le nord de l’Irak avant d’être mis en déroute en 2017 au prix de batailles destructrices. Mais aussi pillages et trafics d’antiquités, qui en 2003 n’ont pas même épargné le musée de Bagdad, et destructions spectaculaires menées par les djihadistes sur les sites archéologiques.

« Renouer avec l’Histoire »

« Ces déchirements de la guerre, de l’occupation par l’EI, ont profondément meurtri la société irakienne », a regretté Mme Azoulay.

« C’est la raison pour laquelle l’UNESCO est engagée en ce moment comme nulle part ailleurs pour mobiliser la communauté internationale et agir directement sur le terrain », a-t-elle confié à l’AFP.

Depuis 2018, l’agence onusienne a mobilisé plus de 150 millions de dollars en faveur de l’Irak, dont une grande partie allouée à la reconstruction de Mossoul, selon un porte-parole de l’UNESCO.

Accompagnée par le ministère de la Culture irakien Ahmed Fakak al-Badrani, Mme Azoulay s’est attablée au café Shabandar, frappé de plein fouet par l’attentat de mars 2007. Elle s’est entretenue avec le propriétaire du café à l’histoire tragiquement célèbre : plusieurs de ses fils ont été tués dans l’attaque.

PHOTO AHMAD AL-RUBAYE, AGENCE FRANCE-PRESSE La directrice de l’UNESCO, Audrey Azoulay, boit du thé à côté d’un homme irakien et du ministre irakien de la Culture, du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Fakak Al-Badrani (à gauche), au café Shabandar, l’un des plus anciens cafés de la rue al-Mutanabi à Bagdad.

Lors d’une allocution à la presse au musée national, Mme Azoulay s’est félicitée de la réouverture de l’institution, qui permet aux familles irakiennes « de renouer avec une longue Histoire ».

Illustrant les défis encore nombreux dans un pays aux infrastructures en déliquescence, une coupure d’électricité a eu lieu au moment où la conférence touchait à sa fin.

L’Irak, qui compte six sites inscrits au patrimoine mondial, est le berceau des civilisations de Sumer, d’Akkad, de Babylone et d’Assyrie, auxquelles l’humanité doit l’écriture et les premières villes.

Le pays est considéré par l’ONU comme un des cinq États les plus touchés par certaines conséquences du changement climatique, notamment de très graves pénuries d’eau en raison d’un débit réduit des fleuves Tigre et Euphrate.

« Ce pays a été si fertile, ce pays a été un berceau de civilisations, à cause de ses fleuves et de son eau », a rappelé Mme Azoulay, assurant avoir proposé aux autorités l’envoi d’une mission d’un programme de l’UNESCO « sur la gestion des ressources hydrographiques pour voir comment les aider à gérer cette ressource ».

Plus tôt lundi, Mme Azoulay s’est entretenue avec le président Abdel Latif Rachid et le premier ministre Mohamed Chia al Soudani.

Elle sera mardi à Mossoul pour inspecter les chantiers de reconstruction engagés notamment à la mosquée Al-Nouri et l’église du couvent Notre-Dame-de-l’Heure, qui attend trois nouvelles cloches fondues en France. Mme Azoulay clôturera son séjour en se rendant mercredi à Erbil, capitale du Kurdistan autonome.