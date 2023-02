(Jérusalem) Un soldat israélien a été condamné à dix jours de prison après avoir agressé un militant palestinien à Hébron, dans le sud de la Cisjordanie occupée, l’armée faisant savoir mardi qu’elle ne saurait « justifier » ses actes.

Agence France-Presse

L’altercation s’est déroulée lundi alors qu’Issa Amro, critique virulent de l’occupation, de la colonisation israélienne et de l’Autorité palestinienne, faisait visiter Hébron à Lawrence Wright, une des plumes du magazine américain New Yorker.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre M. Amro violemment attrapé à la gorge par un soldat qui le jette ensuite au sol avant de lui donner un coup.

» Je montrais à un journaliste la situation à Hébron « et » le soldat n’a pas aimé que je marche avec ce journaliste et essayé de détruire les vidéos « tournées pendant la visite et quand » je [lui] ai dit […] que nous étions autorisés à filmer, « il m’a attrapé par le cou, par la gorge […] m’a poussé par terre et m’a frappé », a déclaré M. Amro à l’AFP. « J’ai eu vraiment peur », a-t-il ajouté.

Quelque 1000 colons juifs vivent sous haute protection militaire israélienne dans le centre de Hébron, ville peuplée de 200 000 Palestiniens et théâtre de fréquents affrontements.

Dans un communiqué publié lundi soir, l’armée avait relaté « qu’un soldat qui gardait un poste militaire à Hébron [avait] demandé à un Palestinien qui s’approchait du poste de s’éloigner » .

« En réponse, le Palestinien a commencé à filmer et à insulter le soldat. S’en est suivi un affrontement verbal, qui s’est rapidement transformé en affrontement physique, au cours duquel le soldat a frappé le Palestinien », ajoute ce texte.

Mais « comme le montre la vidéo, le soldat n’a pas eu le comportement qu’on est en droit d’attendre et n’a pas suivi le code de conduite » de l’armée, a déclaré Richard Hecht, porte-parole de l’armée.

Le soldat a été condamné à dix jours de détention dans une prison militaire et suspendu du service actif.

Sur son compte Twitter, Lawrence Wright a déclaré que M. Amro n’avait pas insulté le soldat et lui avait « seulement demandé d’appeler son supérieur » .

« Rien ne justifie la violente agression qui a suivi », a-t-il ajouté.

« Nous ne cherchons pas à justifier ce que le soldat a fait », a déclaré mardi à l’AFP un porte-parole de l’armée.