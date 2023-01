Depuis 2011, le conflit en Syrie, où sont impliqués plusieurs puissances et groupes armés, a fait environ un demi-million de morts.

(Beyrouth) Des avions non identifiés ont frappé et détruit dimanche un convoi de camions transportant des armes iraniennes dans l’est de la Syrie, dès leur entrée depuis l’Irak voisin, a indiqué une ONG syrienne en faisant état d’un nombre indéterminé de victimes.

« Six camions frigorifiques ont été la cible de frappes menées par des avions non identifiés dans la région frontalière de Boukamal, après avoir traversé en territoire syrien depuis l’Irak », a indiqué à l’AFP le directeur de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane.

Les frappes ont détruit les camions et tué ou blessé ceux qui s’y trouvaient à bord, a ajouté M. Abdel Rahmane, dont l’ONG dispose d’un vaste réseau de sources dans la Syrie en guerre. Il n’a pas fourni de bilan précis.

« Les camions transportaient des armes iraniennes », a-t-il ajouté, alors que l’Iran, proche allié du régime syrien de Bachar al-Assad, l’aide militairement dans le conflit à travers notamment des factions armées.

Selon l’OSDH, au moins deux convois similaires sont entrés cette semaine en Syrie en provenance d’Irak. Ils ont déchargé les armes à des groupes pro-iraniens dans la ville d’Al-Mayadine (est).

Les villes d’Al-Mayadine et de Boukamal sont situées dans la province de Deir Ezzor, divisée et contrôlée par différents groupes et factions.

Les forces du régime et des combattants iraniens ainsi que des groupes qui leur sont fidèles contrôlent la zone à l’ouest du fleuve Euphrate, qui divise la province en deux parties. Les Forces démocratiques syriennes (FDS) dominées par les Kurdes et soutenues par la coalition internationale antidjihadiste dirigée par les États-Unis contrôlent les zones situées sur ses rives orientales.

Des forces iraniennes et irakiennes ainsi que des groupes pro-iraniens, dont le Hezbollah libanais, sont déployés dans une vaste zone de l’est de la province, notamment entre Boukamal et Al-Mayadine.

La coalition internationale a reconnu à plusieurs reprises avoir mené des frappes dans cette région contre des combattants pro-iraniens. Israël, pays voisin et ennemi de la Syrie, a mené plusieurs raids contre des cibles iraniennes ces dernières années en territoire syrien.

En novembre dernier, un raid avait visé un convoi d’armes et de carburant de milices pro-iraniennes dans la région de Boukamal, faisant au moins 14 morts selon l’OSDH.

La coalition internationale dont des membres sont stationnés en Syrie et en Irak, avait affirmé ne pas être à l’origine du raid, alors qu’Israël s’était refusé à tout commentaire.

