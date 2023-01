Explosion au port de Beyrouth

L’enquête reprend après 13 mois de suspension

(Beyrouth) Après une suspension de plus d’un an, l’enquête libanaise sur l’explosion dévastatrice au port de Beyrouth a repris lundi, malgré les énormes pressions politiques persistantes, et deux responsables de la sécurité ont été inculpés.