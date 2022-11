PHOTO OMAR SANADIKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Damas) Quatre soldats syriens ont été tués par des frappes israéliennes menées samedi matin dans le centre de la Syrie, a annoncé une source militaire citée par l’agence officielle Sana.

Agence France-Presse

Il s’agit de la deuxième série de frappes imputée à l’État hébreu en l’espace de moins d’une semaine.

« Vers 6 h 30 (22 h 30), l’ennemi israélien a mené une attaque aérienne » dans le centre et sur la côte de la Syrie, tuant quatre soldats et en blessant un, et faisant des dégâts matériels, a indiqué cette source.

L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a également parlé de frappes israéliennes dans les provinces centrales de Homs et Hama qui ont causé selon lui la destruction d’armes et de munitions.

Selon cette ONG basée en Grande-Bretagne disposant d’un large réseau de sources dans le pays, elles ont visé des sites liés à des groupes pro-iraniens.

Israël a également frappé un site militaire de l’armée de l’air dans la province côtière de Lattaquié, indique l’OSDH.

Des frappes israéliennes avaient déjà visé le 13 novembre la province de Homs, notamment la base aérienne d’Al-Chaayrate, tuant deux soldats, selon les médias d’État syriens.

Depuis que la guerre civile a éclaté en Syrie en 2011, Israël a effectué des centaines de frappes contre son voisin du nord, visant les forces gouvernementales syriennes tout comme leurs alliés soutenus par l’Iran, ou des combattants du mouvement chiite libanais Hezbollah.

Si Israël commente rarement les frappes menées en Syrie, il les a justifiées à plusieurs reprises par la nécessité d’empêcher l’Iran de s’implanter à proximité de ses frontières.